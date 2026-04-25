Al menos siete personas murieron y 17 más quedaron heridas por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades.

El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector.La onda causada por la explosión destruyó además otros vehículos y dejó un enorme cráter en la carretera por lo cual el tráfico fue interrumpido en esa zona.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó lo sucedido como “una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias”. Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

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Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

Estos hechos ocurren a poco más de un mes de las elecciones presidenciales.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó de “terroristas, fascistas y narcotraficantes” a los responsables de la agresión.

Asimismo pidió intensificar la ofensiva contra estas organizaciones, incluyendo el seguimiento de sus finanzas por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el despliegue de más fuerza militar en el departamento del Cauca.

Ofensiva terrorista en el suroeste

El atentado fue perpetrado justo cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca tras los dos atentados perpetrados el viernes en ese departamento con cilindros bomba, como los usados hoy en la Vía Panamericana.

¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia.



El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población.



Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2026

El primer atentado ocurrió en Cali contra el Batallón Pichincha y por la noche fueron lanzados cilindros contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas. El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país andino. Este sábado también fue atacado por un grupo armado el radar de Santana.