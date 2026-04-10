J. D. Vance confía en un resultado favorable en las negociaciones con Irán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo este viernes que esperaba un resultado "positivo" al partir de Washington rumbo a las conversaciones de paz con Irán que se celebran en Pakistán.

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"Vamos a intentar mantener una negociación positiva", declaró a los periodistas antes del despegue desde la Base Conjunta Andrews.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo", advirtió.

Equipo negociador

Afirmó que el equipo negociador, integrado por el enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del mandatario, tiene una guía limitada por Donald Trump para llevar a cabo las conversaciones.

Tras 41 días de que Estados Unidos emprendiera una ofensiva junto con Israel contra Irán, este sábado se reunirán los equipos negociadores de ambas partes en Pakistán para llegar a un acuerdo y parar todas las agresiones.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, detalló que este encuentro tendrá lugar el sábado por la mañana, hora local de Islamabad.

Esta semana Irán y Estados Unidos acordaron una pausa de dos semanas en las hostilidades, periodo en el que negociarán el fin del conflicto que comenzó el 28 de febrero.

Sin embargo, el acuerdo pende de un hilo ante las ofensivas de Israel contra Líbano, que llevaron a Teherán a cerrar el estrecho de Ormuz momentanemante.

Trump aseguró que los ataques contra Beirut no forman parte del acuerdo inicial entre las partes.

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