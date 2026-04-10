Irán no negociará con EUA hasta alto al fuego en Líbano

Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que se aplique el alto al fuego en el Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días, informaron medios iraníes.

"Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques", indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.

Los dos medios citaron a fuentes informadas de la situación e indicaron que aún no se ha desplazado el equipo negociador iraní hasta Islamabad, donde está previsto que comiencen mañana las negociaciones.

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Two of the measures mutually agreed upon between the parties have yet to be implemented: a ceasefire in Lebanon and the release of Iran’s blocked assets prior to the commencement of negotiations.



These two matters must be fulfilled before negotiations begin. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

Negociaciones de paz

La República Islámica y Estados Unidos acordaron el miércoles un alto al fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.

Pero horas después del acuerdo, Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano que ha causado más de 300 muertos ante las críticas de Irán que insiste en que el Líbano forma parte de la tregua.

El país norteamericano ha negado por su parte que Líbano forme parte de ese acuerdo, pero ayer se anunció que Israel y la nación árabe mantendrán negociaciones en Washington la semana que viene.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó ayer que los ataques contra el Líbano son una violación del alto el fuego y aviso que esas agresiones "dejan sin sentido las negociaciones".

"Tenemos el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos libaneses", aseguró.

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