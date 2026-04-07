VIDEO: Explosión de una pipa de gas deja un muerto y heridos de gravedad en puente de Panamá

El pasado lunes 6 de abril, a las 16:00 horas, se reportó un incendio en La Boca, bajo el Puente de las Américas en la Ciudad de Panamá, cuando un camión cisterna provocó una explosión en cadena a otros dos que transportaban combustible a las instalaciones de las Terminales Petroleras (POTSA).

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El incendio generó una enorme bola de fuego y una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia y gracias a la respuesta de los bomberos, la situación se pudo controlar, aunque provocó la muerte de una persona, dos heridos de gravedad y un cierre vial.

Video del accidente bajo el Puente de las Américas en Panamá

Debido a las operaciones de la zona, un camión cisterna se incendió y las llamas se extendieron a otras dos pipas, lo que causó explosiones sucesivas y preocupación pública. Sin embargo, las autoridades informaron que no hubo impacto en las operaciones en el Canal de Panamá.

WATCH: Massive explosion from tanker near Bridge of the Americas in Panama City, Panama, spreads fire to two other units at Balboa tank park. pic.twitter.com/38ZDMFgnMJ — Resist Wire (@ResistWire) April 6, 2026

Víctimas de la explosión en Panamá

El informe oficial del Cuerpo de Bomberos de Panamá confirma:



Un trabajador atrapado entre camiones cisterna

2 Bomberos heridos con quemaduras, aunque sus vidas no corren peligro

Así reaccionó el cuerpo de bomberos a la explosión en Panamá

Más de 75 bomberos participaron en las labores de extinción y gracias al trabajo se consistió en extinguir completamente el fuego y enfriarlo para evitar que se reavivara, sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación con expertos especializados para determinar si el incendio fue causado por fallas durante la carga de combustible.

Medidas preventivas en la zona

El Puente de las Américas fue cerrado como medida de precaución para realizar inspecciones estructurales debido a que la estructura conecta con áreas estratégicas del Canal de Panamá. Por su parte el Ministerio de Obras Públicas no reportó daños significativos y a la fecha se habilitaron rutas alternativas mientras continúan las evaluaciones técnicas para garantizar la seguridad.