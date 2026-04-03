Diluvio en Medellín, Colombia deja un menor de 5 años sin vida en pleno Viernes Santo

El alcalde de Medellín, Colombia, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de un menor de tan solo cinco años de edad en la zona de Manrique, esto luego de las intensas inundaciones que se registraron en la demarcación tras el desbordamiento de la quebrada La Máquina.

De acuerdo con medios internacionales, el desbordamiento de la quebrada se dio tras las intensas lluvias que se registraron en varias zonas de la ciudad, lo cual afectó tanto la movilidad como viviendas, negocios y vehículos que fueron arrastrados por las corrientes de agua entre las calles y avenidas principales.

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Confirman un menor de edad sin vida tras inundaciones en Medellín, Colombia

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que Federico Gutiérrez había dado a conocer en primera instancia que la víctima de las inundaciones era una niña de cinco años de edad, sin embargo con el paso de los minutos se corroboró que el fallecido era un niño de la edad antes referida.

Tras ello, el alcalde de Medellín señaló que se le solicitó al cuerpo de bomberos y al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, brindar el apoyo necesario a la familia afectada por la pérdida de la pequeña tras las inundaciones registradas este viernes 3 de abril.

🚨Lamento informar que, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas en la ciudad, una niña de 5 años perdió la vida tras el desbordamiento de la quebrada La Máquina, en Manrique.



Toda mi solidaridad y acompañamiento a su familia en este doloroso momento ❤️‍🩹🙏🏽.



Nuestro… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 3, 2026

Videos de las inundaciones en Medellín

Fue por medio de X, red social antes conocida como Twitter, que se comenzaron a difundir imágenes y videos del desastre que se generó en Medellín por las inundaciones, las cuales incluso terminaron arrastrando autos completos por la fuerza de las corrientes.

Por otro lado, en imágenes captadas por testigos de los hechos, se aprecian casas y negocios completamente afectados por el nivel del agua y los escombros generados con el paso de los minutos.

#URGENTE



En Medellín, los bomberos están atendiendo Manrique Jardín y Manrique Las Granjas por el desbordamiento de una quebrada.



Terrible Situación.

Atentos. @DAGRDMedellin @FicoGutierrez pic.twitter.com/zmKkqKBw3n — Decko. (@Frankzm) April 3, 2026

Confirman inundaciones en otras zonas de Colombia

Vale la pena mencionar que las autoridades locales han confirmado que también se reportan afectaciones en las zonas de Las Granjas y Manrique Oriental, esto a causa de las lluvias intensas.

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