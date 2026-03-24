Accidente de avión militar en Colombia suma 69 muertos; decretan luto nacional

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó tres días de duelo nacional por los 69 fallecidos en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido en lunes en la Amazonía, en el que también resultaron heridos otros 57 miembros de las Fuerzas Armadas.

"He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 23 de marzo", escribió el mandatario en su cuenta de X.

En la publicación que incluye el decreto presidencial, Petro también señala que "las banderas se izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo".

Además, "se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país", agregó.

#ATENCIÓN. Apareció un video grabado por pobladores de Pto. Leguizamo (Putumayo) que mostraría el momento en que el avión Lockheed C-130 Hercules de la FAC se accidenta. En las imágenes se observa que la aeronave apenas había despegado cuando perdió altura y cayó.



En desarrollo https://t.co/zNgI6TVpg3 pic.twitter.com/3ajLIU36ym — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 23, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Avión Hércules C-130

El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance hecho este martes por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate.

"Una vez consolidada y verificada la información se logró establecer que en la aeronave iban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y, lamentablemente, 69 fallecieron como consecuencia de este trágico accidente", señaló la información.

De los 69 fallecidos, 61 eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía Nacional.

El accidente, la peor tragedia aérea sufrida por las Fuerzas Militares colombianas, ocurrió el lunes por la mañana cuando el avión, con matrícula FAC 1016, cayó a tierra segundos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, ambas localidades del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador y Perú.

El avión transportaba tropas del Ejército entre esas dos localidades y por eso la mayoría de las víctimas pertenecían a esa institución.

La @FuerzaAereaCol lamenta profundamente el trágico accidente del Hércules C-130, una pérdida que enluta a nuestras @FuerzasMilCol y de @PoliciaColombia. La aeronave y su tripulación estaban en óptimas condiciones para cumplir la misión, con el profesionalismo que los… pic.twitter.com/bsyWMtyU0t — Mindefensa (@mindefensa) March 24, 2026

"Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia. Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación", señaló el Ejército al publicar los nombres de los fallecidos: un sargento segundo, tres cabos y 57 soldados.

La atención a los heridos

Según el Comando de las Fuerzas Militares, la identificación de los fallecidos se hará en coordinación con el Instituto de Medicina Legal en Bogotá, una vez concluya el traslado de los cuerpos desde Puerto Leguízamo.

"Estos hombres y mujeres no solo eran soldados, eran hijos de Colombia, hombres que vistieron el uniforme con honor, que entregaron su vida al servicio de la patria, a la protección de los colombianos y a la defensa de la Constitución y la Ley. Su partida enluta a las Fuerzas Militares y a todo el país", agregó.

Entretanto, la mayoría de los heridos fueron trasladados a Bogotá, donde 23 permanecen ingresados en el Hospital Militar Central y 26 en el Batallón de Sanidad Militar, mientras que los ocho restantes están en dos clínicas de Florencia, capital del departamento de Caquetá.

Mientras, en el lugar del accidente miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y peritos aeronáuticos continúan las tareas de investigación de las causas del siniestro, sobre las cuales el Ministerio de Defensa descartó que sea producto de un ataque de los grupos guerrilleros que operan en la zona.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.