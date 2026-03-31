Los riesgos de que los hutíes entren al conflicto entre EUA e Irán en el Mar Rojo

Irán intensifica la presión sobre los hutíes de Yemen para reanudar los ataques contra los buques en el Mar Rojo, esto en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos e Israel. Los funcionarios europeos afirmaron que Teherán busca expandir su influencia en el conflicto a través de los aliados de la región y en adn Noticias te decimos las afectaciones que habría en caso de que decidan unirse a la ofensiva.

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Los hutíes están respaldados por Irán, y demostraron su capacidad militar tras el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel. El grupo actualmente está considerando con cautela por detonar una posible escalada.

¿Por qué Irán presiona a los hutíes?

Irán considera a los hutíes como un elemento clave parte de su estrategia regional, ya que representa una amenaza para las rutas marítimas del Mar Rojo, lo que "ayuda" a ejercer presión sobre Estados Unidos y demostrar su capacidad para perturbar el comercio mundial sin confrontación directa.

Aunque esto fortalece su posición en las negociaciones y el control indirecto de puntos estratégicos, aumenta el costo económico de cualquier conflicto prolongado, habrá que ver cuánto resisten con esta hazaña.

¿Existen divisiones dentro de los hutíes?

Dentro del mismo grupo existen diferencias internas sobre qué tan agresivos deben ser, pues algunos líderes abogan por un enfoque más ofensivo, mientras que otros priorizan la estabilidad interna.

Estas tensiones explican su tardía entrada en el conflicto actual, pues los analistas creen que esta división limita la rapidez en la toma de decisiones e influirá en cualquier ofensiva futura.

¿Qué anunciaron los hutíes recientemente?

Los hutíes mantendrán sus operaciones militares mientras continúan los ataques contra Irán y sus aliados, pues no han confirmado ninguna acción contra los buques en el Mar Rojo.

Postura de Estados Unidos y Arabia Saudita

Estados Unidos y Arabia Saudita creen que los hutíes intentan evitar un conflicto directo a gran escala, piensan que el grupo busca un equilibrio entre la presión militar y los riesgos políticos, sin embargo, advierten que una guerra prolongada podría cambiar esta postura.

¿Cómo afectaría al comercio y los precios del petróleo?

Una nueva ofensiva en el Mar Rojo afectaría las rutas marítimas cruciales como el estrecho de Bab el-Mandeb, esencial para el petróleo a Asia, provocando el aumento de precios en temas de energía.

Cabe destacar que, la estabilidad de estas rutas limitó el impacto económico, por ello expertos predicen que cualquier interrupción prolongada tendría repercusiones en los mercados y las cadenas de suministro global.