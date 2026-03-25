Irán dice “no” a la oferta de paz de Estados Unidos y sube tensión

Este miércoles 25 de marzo, Irán decidió rechazar la propuesta de paz de Estados Unidos, destinada a poner fin al conflicto que lleva más de un mes en la zona. Un alto funcionario comunicó la postura a través de Press TV, calificando el plan de "excesivo" y desconectado a la realidad.

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Aunque el rechazo fue mediático y público, Irán no descarta la posibilidad de diálogo, tarea que recae en los países mediadores quienes ya trabajan para organizar una reunión directa antes de que termine la semana para evitar una mayor escalada.

¿Por qué Irán rechazó la oferta?

El gobierno iraní cree que Estados Unidos no logró avances militares significativos, por lo que considera su propuesta como una táctica de presión más que una negociación genuina.

Asimismo, acusa a Washington de repetir sus "viejas tácticas" de negociar mientras refuerza simultáneamente su presencia militar en la región, lo que fomenta la desconfianza estructural.

¿Qué pide cada lado?

Estados Unidos exige:



Cese de programas nucleares y de misiles balísticos

Cese del apoyo a grupos armados

Reapertura del Estrecho de Ormuz

A cambio aseguraro levantar las sanciones.

Irán exige:



Cese total de los ataques

Garantías de no agresión

Reparaciones de guerra

El reconocimiento del Estrecho de Ormuz

Ambas partes permanecen estancadas, lo que impide cualquier avance.

Mediadores buscan última reunión de paz

Los países mediadores, con el apoyo de Pakistán, intentan organizar una reunión directa entre ambas naciones. Consideran que esta oportunidad diplomática es limitada.

El fracaso de esta reunión podría desencadenar un conflicto de mayor magnitud, afectando mercados energéticos y a la estabilidad global.

¿Qué ocurrirá en los próximos días?

Llegarán buques estadounidenses al Golfo Pérsico

Desplegarían de miles de tropas

Aumentará la presión diplomática internacional

Existe riesgo de una escalada militar inmediata

¿Qué dicen Trump y su equipo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que Irán busca un acuerdo, pero que ellos tienen la ventaja, por lo que mantendrán su estategia de presión doble, vía negociación y fuerza.

El equipo incluye figuras como Marco Rubio y J.D. Vance, quienes refuerzan "la seriedad" del proceso.

La desconfianza de Irán

El país expuso sus razones para no confiar en la propuesta estadounidense:



La falta de confianza en los enviados estadounidenses

La posibilidad de ataques durante las conversaciones

La posibilidad de la muerte de líderes iraníes en 2026

La presencia militar durante las negociaciones

Este contexto histórico alimenta el escepticismo iraní y complica cualquier avance diplomático.