México denunciará ante CIDH muertes de migrantes en centros de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la muerte de otro mexicano bajo custodia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Los Ángeles, debido a que suman varios decesos de connacionales.

Indicó que presentará un escrito legal en apoyo de una demanda interpuesta por detenidos que denuncian las pésimas condiciones del centro de detención, incluyendo atención médica inadecuada, condiciones insalubres y el uso punitivo del aislamiento.

Afirman que hay una tendencia alarmante en muerte de mexicanos en EUA

La agencia Reuters indicóa que un diplomático mexicano calificó la muerte de un inmigrante mexicano bajo custodia de inmigración estadounidense en Los Ángeles como parte de "una tendencia alarmante e inaceptable".

Durante una conferencia de prensa en el consulado mexicano en Los Ángeles, Vanessa Calva Ruiz dijo: "Estas muertes revelan fallas sistémicas, deficiencias operativas y posible negligencia".

Los opositores de Donald Trump han criticado las detenciones por considerarlas potencialmente mortales. Al menos 31 personas murieron bajo custodia del ICE en 2025, la cifra más alta en dos décadas, y el ritmo actual podría superar esa cifra.

COMUNICADO. “Emprende SRE acciones consulares y legales ante recientes fallecimientos de connacionales en centro de detención de Adelanto, California”.https://t.co/b3wiJUDVoa pic.twitter.com/Mx8fcKUWyK — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 30, 2026

¿Cómo murió el mexicano bajo la custodia del ICE?

El ICE informó que José Guadalupe Ramos fue encontrado inconsciente en su litera por personal de seguridad en el Centro de Procesamiento de ICE . El personal solicitó asistencia médica y Ramos fue trasladado a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto.

Dicha autoridad indicó que arrestó a Ramos en Torrance, California, el 23 de febrero y fue declarado culpable de posesión de sustancias controladas y robo de propiedad personal en 2025. El ICE indicó que un examen médico inicial realizado al momento de su detención reveló diabetes, colesterol alto e hipertensión.

Suman 14 mexicanos muertos en manos del ICE

El gobierno de México declaró este 30 de marzo que se "tomarán medidas adicionales" tras la muerte la semana pasada de un mexicano que se encontraba detenido en un centro federal de detención de inmigrantes en Estados Unidos.

El fallecimiento, reportado el lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ), eleva a 14 el número de muertes de mexicanos bajo custodia del ICE entre 2025 y 2026, según datos presentados por el gobierno mexicano la semana pasada. Este suceso se produce días después del fallecimiento de un joven mexicano de 19 años que se encontraba detenido por el ICE .

"Vamos a tomar varias medidas para protestar por la muerte de otro ciudadano mexicano en Estados Unidos", dijo Claudia Sheinbaum.

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