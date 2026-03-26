VIDEO: Tragedia en Tokio tras ataque en tienda de Pokémon

Dos personas murieron este jueves 26 de marzo en una tienda de Pokémon, en Tokio, Japón, luego de un ataque con cuchillo, informó el Departamento de Policía local. Las imágenes ya provocaron conmoción, pues dicho país es considerado como uno de los más seguros del mundo.

El ataque se reportó aproximadamente a las 19:17 horas (hora local) cuando un hombre atacó a la empleada del Pokémon Center Mega Tokyo de Sunshine City, Higashi-Ikebukuro, considerada uno de los más importantes de la franquicia. Posteriormente él mismo se hirió en el cuello.

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¿Cómo fue el ataque en la tienda Pokémon?

De acuerdo con los primeros reportes de la policía, el joven entró al recinto y sin mediar palabra atacó en el cuello a una empleada que se encontraba en el segundo piso y luego se hirió así mismo.

La empleada, de 20 años, y el agresor fueron trasladados a un hospital, en donde fallecieron al menos una hora después.

Algunos fanáticos de Pokémon pudieron grabar los momentos de tensión que se vivieron en las instalaciones por el ataque.

¿Qué dijo Pokémon por estos hechos?

Tras el incidente, The Pokémon Company informó que todo el Pokémon Center Mega Tokyo se cerrará temporalmente, pues se priorizará la cooperación con la policía, el bienestar físico y mental de nuestro personal.

"Pedimos sinceras disculpas por la gran preocupación y los inconvenientes que esto ha causado a todos. Les informaremos nuevamente cuando reabramos nuestras puertas", se lee en el comunicado.

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