Pokémon Day: Jazwares se suma a la fiesta del 27 de febrero, una fecha especial para millones de fans

¿Sabías que existe el Pokémon Day? Si eres fan de esta exitosa franquicia, seguramente ya estás listo para celebrar una de las fechas más importantes para el mundo geek y el anime.

Y es que, este viernes 27 de febrero, una enorme comunidad global se une para celebrar 30 años de esta franquicia que incluye videojuegos y un exitoso anime cuya mascota oficial e ícono es el tierno Pikachu. Pero eso no es todo, ahora también la marca de juguetes Jazwares se suma a esta celebración con una colaboración que te va a encantar.

¿Por qué se celebra el Día de Pokémon el 27 de febrero?

Este 27 de febrero, Pokemon cumple 30 años de existencia. Fue un día como hoy, de hace tres décadas, cuando se lanzaron en Japón, las primeras ediciones del juego Pokémon Edición Roja y Pokémon Edición Verde para Game Boy.

En esta ocasión, The Pokémon Company aprovechó para lanzar un video conmemorativo de estos 30 años, en el que aparecen las criaturas más representativas del universo de la licencia, acompañados de una canción en japonés muy divertida.

Además, anunció una nueva edición del tradicional Pokémon Presents, que se emitirá el 27 de febrero de 2026, a las 8:00 a.m., a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch.

Jazwares lanza nueva colección especial para fans de Pokémon

¿Cuál es tu Pokémon favorito? Durante el Pokémon Day, marcas como Jazwares, líder global de la industria del juguete, se suman a la celebración de millones de fans en todo el mundo. Esta vez, Jazware presenta una colaboración con la franquicia que te encantará, pues le permite a los fans vivir la experiencia de coleccionar pokémons más allá de la pantalla.

Jazwares logró capturar la esencia de Pokémon. Por eso, trajo a la realidad, el sueño de la infancia del creador de la franquicia, Satoshi Takiri: coleccionar insectos o tus pokémons favoritos convertidos en divertidos juguetes. La colección de Jazwares incluye:

Squishmallows ultrasuaves

Peluches, figuras y más de la colección Select

¿Cuál es tu Pokémon favorito? 🐾✨



Si eres fan de los peluches, tanto como de Pokémon, puedes conseguir estos divertidos juguetes en Liverpool, Walmart, Amazon, entre otras tiendas. Asimismo, puedes participar en la trivia de adn Noticias para ganar uno de estos peluches y disfrutar del Pokémon Day a lo grande. Cuéntanos, ¿cuál es tu favorito?

