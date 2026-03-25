Detienen a ocho personas por brutal ataque a capibara en Brasil

La policía de Río de Janeiro, Brasil, detuvo a ocho personas involucradas en el brutal ataque a un capibara el pasado 21 marzo en el barrio de Ilha do Governador, el cual quedó grabado por cámaras de seguridad.

Los autores del violento ataque fueron arrestados tras la indignación que despertaron las imágenes, las cuales ya fueron verificadas por las autoridades locales. Y es que el grupo de personas persiguió al animal por la vía pública con palos y barras de hierro y lo golpearon hasta dejarlo muy mal herido.

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Detenidos por ataque a capibara

La policía de Río de Janeiro detalló que el grupo fue localizado en Guarabu, cerca del lugar en donde se cometió este delito de maltrato animal, tras una rápida actuación.

Los agentes arrestaron a seis mayores de edad y aprehendieron a 2 adolescentes. Los adultos serán responsabilizados por maltrato, asociación delictiva y corrupción de menores.

🚨 Policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam 6 criminosos e apreenderam 2 adolescentes por agredir brutalmente uma capivara no Jardim Guanabara, Ilha do Governador.



➡️ O grupo foi localizado no Guarabu, próximo ao local do crime, após rápida ação policial.



❌ O… pic.twitter.com/pZBjOnSnUc — Polícia Civil RJ (@PCERJ) March 21, 2026

¿Cómo fue el ataque al capibara en Brasil?

El ataque al capibara se cometió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del día 21 de marzo. En el video se puede ver cómo un capibara trata de escapar de estas personas, pero es duramente golpeado tanto en su cabeza como en todo su cuerpo. Posteriormente las personas, la mayoría encapuchadas, se dan a la fuga.

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¿Cuál es el estado de salud del capibara?

Tras ser rescatado, el capibara se recupera favorablemente y su caso ha sido descrito como un "milagro médico" por los especialistas, pues sobrevivió y presenta signos de mejoría, a pesar del grave trauma que sufrió.

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