Irán afirma nuevo ataque contra portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo

El Ejército de Irán aseguró este miércoles 25 de marzo que lanzó un nuevo ataque con misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que actualmente opera en el Mar Arábigo.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Relaciones Públicas del Ejército iraní, difundido por la agencia Fars, los misiles fueron dirigidos específicamente contra el buque estadounidense; sin embargo, hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha emitido ningún posicionamiento oficial sobre esta información.

Lo que sí informaron, mediante el Pentágono, fue que el portaaviones estadounidense USS Gerald Ford, el más grande del mundo, terminó muy dañado y tiene fallas importantes en sus sistemas.

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Irán atacó el portaaviones USS Abraham Lincoln con misiles de crucero navaleshttps://t.co/jG5shcFuRX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 25, 2026

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¿Qué se sabe del supuesto ataque de Irán contra el USS Abraham Lincoln?

Según la versión iraní, el ataque formó parte de una estrategia de vigilancia y presión sobre la presencia militar estadounidense en la zona.

Un comandante de la Armada iraní afirmó que los movimientos del portaaviones son monitoreados de manera constante y advirtió que cualquier incursión dentro del rango de sus sistemas de misiles podría derivar en ataques “devastadores”.

Tensiones en el Mar Arábigo

El USS Abraham Lincoln es un portaaviones nuclear de la clase Nimitz que opera acompañado por un grupo de combate integrado por destructores con capacidad de ataque terrestre.

Irán ataca Consulado de Estados Unidos en Dubái

Su presencia en el Mar Arábigo forma parte de las operaciones habituales de Estados Unidos en una región estratégica para el comercio energético global.

Irán niega acuerdo con EUA; Trump insiste que ganó la guerra

Por otra parte, el Gobierno de Irán rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre supuestas negociaciones para poner fin al conflicto y aseguró que no existe ningún acuerdo en curso.

A través de un comunicado también difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, autoridades iraníes calificaron como falsas las afirmaciones de la Casa Blanca y respondieron con dureza: “No llames acuerdo a tu derrota”.

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Aunque Trump afirmó que hay un plan de 15 puntos en discusión y que incluso se habría logrado el compromiso de que Irán no desarrollará armas nucleares, Teherán reconoció únicamente contactos indirectos, pero negó cualquier negociación formal.

Además, advirtió que el precio del petróleo a nivel global dependerá de sus decisiones.

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