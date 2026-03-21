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Imágenes y videos de las devastadoras inundaciones en Hawái; evacuaron a miles de personas

Autoridades señalan que son las peores inundaciones en los últimos 20 años dentro de Hawái; pronostican nueva jornada de lluvias intensas en la isla.

Inundaciones en Hawaii 2026
Imágenes y videos de las inundaciones en Hawaii este 2026|Getty Images

Escrito por: Yael Toribio

En las últimas horas varias comunidades de la isla de Hawái, parte del territorio de los Estados Unidos (EUA), se vieron afectadas por las inundaciones generadas por una serie de intensas lluvias que provocaron el incremento de la presa de Wahiawa desde el pasado jueves 19 de marzo.

De acuerdo con medios y autoridades locales de EUA, estas inundaciones ya son consideradas como las peores en los últimos 20 años dentro de la isla, pues el temporal obligó la evacuación de miles de personas y cientos de familias en la costa norte de Oahu.

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¿Qué está pasando con las inundaciones en Hawái?

Las inundaciones que se han generado en la isla de Hawái provienen principalmente del fenómeno meteorológico conocido como “Kona Low”, lo cual son tormentas invernales muy cargadas de humedad sobre la zona.

Entre el 10 y 16 de marzo, así como el pasado 19 de este mismo mes, se han generado dos sistemas consecutivos que han provocado lluvias extremas de hasta 40 centímetros, esto principalmente en las comunidades de Haleiwa y Waialua en Oahu.

Evacuan a miles de personas en Hawái

De acuerdo con agencias internacionales y medios locales, hasta el momento suman más de 5 mil 400 personas evacuadas de las zonas más afectadas por las inundaciones, además de que se ha dado el rescate de más de 250 personas que quedaron en medio de la emergencia.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre posibles víctimas fatales por el desastre natural, sin embargo, no se descarta que puedan existir casos con el paso de las horas.

Consulado de México emite recomendaciones por inundaciones en Hawai

Luego de que se diera a conocer la información sobre la crisis que atraviesa la isla de Hawái, el Consulado de México en San Francisco emitió las siguientes recomendaciones para connacionales en la zona:

  • Llamar al 911 en caso de emergencia
  • Tener a la mano una maleta de emergencia
  • Desconectar aparatos eléctricos
  • No cruzar calles ni avenidas

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