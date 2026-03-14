Revelan supuesta identidad de Banksy; abogado dice que esto pone “en peligro” al artista

Banksy es uno de los artistas urbanos más famosos en todo el mundo y aunque su identidad es un misterio, una reciente investigación de Reuters reveló el posible nombre de quien esta detrás del seudónimo.

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En busca de Banksy

Simon Gardner, James Pearson y Blake Morrison revelaron en la investigación titulada "En busca de Banksy” que Robin Gunningham sería el nombre real del artista. Para llegar a esa conclusión tuvieron que revisar documentos judiciales, registros públicos y entrevistas con personas cercanas al artista.

El punto de partida son los murales pintados en 2022 por Banksy en la localidad ucraniana de Horenka, cerca de Kiev. Tres hombres llegaron a un edificio destruido en Horenka, uno de ellos era el fotógrafo Giles Duley y los otros dos hombres permanecieron enmascarados y desplegaron las plantillas de cartón y spray dejando la imagen de un hombre en la bañera.

¿Cómo descubrieron la supuesta identidad del artista?

Tras revisar documentos judiciales inéditos encontraron una confesión manuscrita relacionada con un arresto antiguo donde se revelaba la identidad de Banksy como Robin Gunningham. Tras rastrear sus pasos desde su juventud en Bristol y su relación con el hotel Carlton Arms se confirmó que después adoptó el nombre de David Jones para conseguir su anonimato.

¿Por qué se oculta la identidad de Banksy?

En la investigación también se comparte la postura del abogado de Banksy, Mark Stephens quien dice que el artista no acepta que muchos de los detalles en la investigación sean correctos. Además, indicó que la información publicada podría poner en peligro al artista .

“Trabajar de forma anónima o bajo un seudónimo sirve a intereses sociales vitales y protege la libertad de expresión al permitir que los creadores digan la verdad al poder sin temor a represalias, censura o persecución”, indicó el abogado del artista.

Muchas personas quisieran conocer quién esta detrás de las obras callejeras de Banksy cuya influencia abarca la cultura, política y la industria del arte.

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