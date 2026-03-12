Ranking global revela los países que concentran mayor poder militar

El ranking anual de Global Firepower volvió a revelar cuáles son los ejércitos más poderosos del mundo en 2026, con Estados Unidos, Rusia y China ocupando los primeros lugares del listado global. Este análisis evalúa la capacidad militar de 145 países mediante decenas de indicadores estratégicos.

El informe muestra que el poder militar continúa siendo una herramienta central de influencia internacional. Factores como tecnología, presupuesto de defensa, tamaño de las fuerzas armadas y alianzas estratégicas determinan la posición de cada nación dentro del equilibrio global de seguridad.

¿Por qué el poder militar es clave hasta el día de hoy?

A lo largo de la historia, la fortaleza militar fue un indicador de poder político y capacidad de influencia internacional. En 2026, las tensiones en regiones como Oriente Medio y Europa del Este mantienen a la defensa como prioridad para muchos gobiernos.

Los especialistas señalan que los países con mayor capacidad militar pueden responder con rapidez ante crisis internacionales, proteger rutas comerciales y ejercer presión diplomática en conflictos globales.

¿Cómo se elabora este ranking?

Global Firepower analiza 145 países mediante más de 60 factores, entre ellos personal militar, número de aviones, tanques, barcos, presupuesto de defensa, recursos naturales y posición geográfica.

El índice denominado PwrIndx mide la fortaleza militar general. Mientras más cercano sea el número a cero, mayor es el poder militar del país evaluado. El estudio no incluye armas nucleares para mantener la comparación en capacidades convencionales.

El ranking completo 2026

Estados Unidos

Rusia

China

India

Corea del Sur

Francia

Japón

Reino Unido

Turquía

Italia

Brasil

Alemania

Indonesia

Pakistán

Israel

Irán

Australia

España

Egipto

Ucrania

Las superpotencias del podio

Estados Unidos mantiene el primer lugar desde hace más de dos décadas gracias a su enorme presupuesto militar, superior a 831 mil millones de dólares, además de la mayor fuerza aérea del mundo con más de 13 mil aeronaves.

Rusia conserva el segundo puesto pese a las sanciones internacionales y la guerra con Ucrania. China ocupa el tercer lugar con el ejército más numeroso del planeta y una rápida modernización tecnológica en su marina y aviación.

Potencias asiáticas en ascenso

India se posiciona en el cuarto lugar con más de 1,4 millones de soldados activos, mientras Corea del Sur fortalece su defensa ante la amenaza de Corea del Norte.

Japón, por su parte, incrementó su inversión en tecnología militar, Inteligencia Artificial (IA) y sistemas autónomos, lo que le permitió escalar posiciones dentro del ranking global.

Latinoamérica y otras regiones

Brasil es el único país latinoamericano dentro del Top 20. Con 376 mil militares activos y más de un millón de reservistas, se mantiene como la principal potencia militar de la región.

Otros países destacados incluyen a Israel e Irán en Oriente Medio, así como Australia y Egipto. El informe también señala que el poder militar moderno depende cada vez más de la tecnología, las alianzas internacionales y la capacidad industrial.