Se registra “lluvia negra” en Irán tras bombardeos de EUA e Israel

Una "lluvia negra" cubrió Teherán, Irán, después de los bombardeos que realizaron Estados Unidos e Israel a los depósitos de petróleo y un centro logístico de hidrocarburos.

Los habitantes despertaron este domingo 8 de marzo y se sorprendieron al ver el cielo, ya que negras nubes lo cubrían, dando la impresión de que era medianoche. Las gotas de lluvia caían teñidas de color negro, lo que despertó alarma entre la población.

EUA e Israel atacan almacenamientos de petróleo

Fred Pleitgen, de CNN, captó en video cómo tanto el norte como el sur de Teherán estaban cubiertos de nubes densas y el piso de las azoteas estaban manchadas a consecuencia de la "lluvia negra".

La "lluvia negra" fue consecuencia de los bombardeos israelíes y estadounidenses contra cuatro almacenamientos de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz, que provocaron grandes incendios.

Alerta en Irán por "lluvia negra"

De acuerdo con medios internacionales, Media Luna Roja Iraní pidió a los habitantes de Teherán permanecer en sus casas hasta que la calidad del aire mejorara, pues la "lluvia negra", al evaporarse podría generar daños severos a la salud.

Además, recomendó enjuagarse la garganta y las fosas nasales con solución salina para eliminar el hollín del cuero humano, en caso de haber estado expuesto.

¿Por qué se registró "lluvia negra"?

Según Media Luna Roja, la "lluvia negra" fue consecuencia de las grandes cantidades de hidrocarburos tóxicos, azufre y óxidos de nitrógeno que fueron liberadas tras los ataques a los depósitos de petróleo.