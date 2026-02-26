Negociaciones de Irán y EUA sobre programa nuclear avanzan favorablemente

Irán y Estados Unidos concluyeron hoy su tercera ronda de negociaciones del año, "con un progreso significativo", según el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al Busaidi, quien ejerce de mediador en este proceso.

Anunció que el acuerdo se reanudará pronto, luego de que las delegaciones informen en detalle sobre lo tratado al retornar a sus respectivas capitales, con un próximo encuentro de "nivel técnico" previsto para la próxima semana en Viena.

Irán y Estados Unidos iniciaron este jueves una nueva ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, la tercera este año, con una propuesta detallada transmitida por la parte iraní a los estadounidenses.

La propuesta ha sido entregada a través del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al Busaidi, quien ejerce de mediador y que antes del comienzo de esta tercera ronda se ha reunido con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para analizar cual será su papel si se llega a un acuerdo sobre la inspección de las instalaciones nucleares en Irán.

Irán confirma que se lograron "buenos avances"

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que las negociaciones nucleares que ha mantenido con Estados Unidos hoy en Ginebra han sido más serias y más largas que en el pasado, y que se lograron buenos avances.

En esta ocasión, las negociaciones se prolongaron por unas tres horas durante la mañana y otras tres por la tarde, a diferencia de la anterior ronda, en que las negociaciones duraron la mitad de este tiempo.

Araqchi comentó a medios de prensa de su país que en las largas horas de intercambios de ideas y mensajes hubo "buenos avances" y que "se entró seriamente en los elementos de un acuerdo".

"En muchos asuntos nuestras posturas se han acercado, aunque todavía existen diferencias", valoró.

Irán reitera que no busca desarrollar armas nucleares

Las dos partes llegan a la negociación indirecta distanciados en sus posturas, con un Washington que insiste en la suspensión del enriquecimiento de uranio iraní y la limitación del alcance de sus misiles, mientras Teherán sostiene que solo está dispuesto a una reducción de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, insistió hoy en que la República Islámica no busca el desarrollo de armas nucleares tal y como señaló el pasado martes el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Trump ha dicho que Irán debe declarar que no busca armas nucleares, pero esto lo hemos dicho en múltiples ocasiones", dijo Pezeshkian.

El presidente recordó que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha prohibido el desarrollo de armas nucleares en la República Islámica y "cuando él lo declara, significa que no las tendremos".

El encuentro de este jueves, que medios estadounidenses califican de “última oportunidad”, reúne de nuevo de manera indirecta al ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Programa nuclear iraní

El ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad Al Busaidi, intercambia los mensajes que emiten las delegaciones estadounidense e iraní, dado que los representantes de Teherán se niegan a sentarse directamente con los negociadores de Estados Unidos.

Irán ha desarrollado en los últimos años un potente programa de misiles balísticos y hasta donde se sabe sus proyectiles tienen un alcance de 2 mil kilómetros, suficientes para golpear Israel, pero no suelo americano.

Las negociaciones se producen cuando Estados Unidos ha realizado el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica para forzarla a aceptar sus condiciones.

Pero Irán no cede ante esas amenazas y ha advertido que si es atacado responderá con dureza y el conflicto se extenderá por la región.

