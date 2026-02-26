Cambios climáticos en el mundo: Lluvias en Brasil, calor extremo en México y nevadas en el norte

En las últimas semanas, distintos puntos del mundo han enfrentado condiciones climáticas extremas que demuestran los efectos del calentamiento global. Desde inundaciones mortales en el sureste de Brasil, hasta nevadas invernales en el noreste de Estados Unidos y olas de calor en México, los eventos meteorológicos han tenido impactos directos en la población.

Inundaciones y lluvias intensas en Brasil

En el sureste de Brasil, fuertes precipitaciones han provocado inundaciones generalizadas, con al menos 20 personas fallecidas, decenas desaparecidas y más de 400 habitantes obligados a abandonar sus hogares. Destaca que las lluvias causaron deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos que complican las labores de rescate y provocan daños materiales importantes en municipios como Juiz de Fora y Ubá.

Nevadas y frentes fríos en Nueva York

Mientras tanto, en Nueva York y otras partes del noreste de Estados Unidos se han registrado nevadas recurrentes y sistemas de tormenta que mantienen la inestabilidad climática en la región. Las autoridades emitieron alertas por la llegada de nuevos frentes fríos que podrían incrementar la acumulación de nieve y afectar la movilidad urbana durante los próximos días.

Calor extremo en México

En México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han alertado sobre la primera onda de calor de 2026, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 45 °C en varias entidades del norte y centro del país durante los próximos días.

Este fenómeno de calor extremo coincide con condiciones de alta presión atmosférica que inhiben la formación de nubes y generan ambientes muy secos, especialmente en estados como Sonora, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León. Las autoridades han recomendado medidas preventivas para evitar efectos en la salud, como golpes de calor y deshidratación.

Fenómenos más intensos por el cambio climático

La comunidad científica ha señalado que muchos de estos fenómenos extremos, las lluvias intensas, olas de calor y eventos invernales atípicos, no son necesariamente aislados, sino parte de una tendencia global donde los patrones climáticos se vuelven más volátiles debido al aumento de gases de efecto invernadero y al calentamiento de la atmósfera.

