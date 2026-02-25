Guardacostas cubanos abaten a cuatro personas a bordo de lancha con matrícula de Florida

La Tropa Guardafrontera de Cuba mató a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, un hecho por el que el fiscal general de Florida anunció una investigación.

El comunicado oficial del Ministerio del Interior de Cuba (Minint) indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.

Las autoridades cubanas indicaron además que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

"He ordenado a la Oficina Estatal de Procuración que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el gobierno cubano, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas", avisó el fiscal de Florida, James Uthmeier, en sus redes sociales.

El congresista cubano-estadounidense Carlos Giménez, de Florida, demandó "una investigación inmediata de esta masacre", en la que también resultó herido el comandante de la embarcación cubana, aunque el Minint no ha identificado a los integrantes de la lancha ni sus posibles motivaciones.

El perfil oficial de la presidencia de Cuba afirmó al respecto en redes sociales que el país "ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional" es "un pilar fundamental para el Estado" en pos de "la protección de su soberanía y la estabilidad en la región".

¿Qué se sabe del incidente reportado por la isla?

El hecho se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

Entonces, según el relato del Minint, la embarcación se aproximó "al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara" (centro de Cuba) donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras "para su identificación".

A continuación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", que a su vez respondieron también con disparos.

En este intercambio murieron cuatro integrantes de la lancha rápida y un total de siete personas resultaron heridas (seis personas que viajaban en la embarcación civil y un miembro de la Tropa Guardafronteras).

El Minint no dio datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida.

I’ve directed the Office of Statewide Prosecution to work with our federal, state, and law enforcement partners to begin an investigation.



The Cuban government cannot be trusted, and we will do everything in our power to hold these communists accountable. https://t.co/IYiWTbtV7o — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) February 25, 2026

Tensión entre EUA y Cuba

Cuba y Estados Unidos atraviesan un repunte de tensiones desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y la suspensión por parte de Caracas de los envíos de petróleo hacia la isla por órdenes de Washington.

El país norteamericano, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en el país caribeño, aplica una política de máxima presión sobre La Habana y su régimen comunista, en el poder desde hace casi 70 años.

