EUA incautó el buque Bertha y dos barcos más en el Caribe; acusan incumplimento de la cuarentena impuesta por Trump

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (EUA) informó este martes 24 de febrero de 2026 la captura de tres buques que presuntamente operaban en desacato a una cuarentena marítima impuesta por el presidente Donald Trump en el mar Caribe.

Entre los barcos interceptados se encuentra el buque petrolero Bertha, señalado por intentar evadir las restricciones.

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así fue la operación donde se incautó "Bertha"

De acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales, fuerzas estadounidenses realizaron durante la noche un “derecho de visita, interdicción marítima y abordaje” del petrolero sin que se reportaran enfrentamientos ni incidentes mayores.

La operación se llevó a cabo bajo la jurisdicción del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (INDOPACOM), estructura militar responsable de amplias zonas estratégicas.

¿Por qué detuvieron el buque Bertha en el Caribe?

Según la versión oficial, el Bertha operaba en violación de la cuarentena establecida para buques sancionados que transiten por el Caribe. La administración estadounidense ha reforzado controles marítimos para impedir el traslado de cargamentos petroleros vinculados con actores bajo sanciones económicas.

El Departamento de Guerra aseguró que el navío fue rastreado desde el Caribe hasta el océano Índico antes de ser finalmente interceptado. En su posicionamiento público, la dependencia sostuvo que ninguna otra nación cuenta con el “alcance global” para aplicar sanciones a esa distancia y reiteró que las aguas internacionales "no representan refugio para embarcaciones sancionadas".

“EUA usará todo su poder contra los cárteles": Marco Rubio en su avión con destino a México

¿Qué es el derecho de visita y por qué lo aplicó EUA en el mar Caribe?

La figura del “derecho de visita” es un mecanismo contemplado en el derecho marítimo internacional que permite a fuerzas navales inspeccionar barcos en altamar bajo determinadas circunstancias, especialmente cuando existen sospechas de actividades ilícitas o violaciones a sanciones.

Operativos en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones ilícitas

Las autoridades estadounidenses mantienen operativos permanentes en el Caribe y el Pacífico oriental para detectar y detener embarcaciones vinculadas con tráfico de drogas, conocidas popularmente como “narcolanchas”.

En semanas recientes se han difundido videos de persecuciones marítimas que concluyen con aseguramientos de cargamentos y detenciones de tripulantes. Estos despliegues forman parte de una estrategia más amplia para reforzar la vigilancia en rutas consideradas clave para el trasiego de estupefacientes y combustible.

Venezuela y EUA acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico El jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan visitó el país sudamericano para evaluar la seguridad y el plan de Trump, donde se reunió con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. 18 febrero, 2026

La advertencia del Departamento de Guerra tras no cumplir cuarentena impuesta por Trump

El Departamento de Guerra advirtió que continuará negando “libertad de maniobra” a actores ilícitos y a sus redes de apoyo en el dominio marítimo.

Con la captura de las tres embarcaciones, el gobierno estadounidense envía un mensaje de endurecimiento en la aplicación de sanciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.