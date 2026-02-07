Si vas al Super Bowl 2026, SRE te dice qué hacer y a quién llamar si tienes una emergencia o eres detenido

El Super Bowl LX , uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

Como ocurre cada año, miles de aficionados mexicanos viajarán a Estados Unidos o se dirigirán desde su hogar en ese país al estadio para presenciar el partido, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió información clave para brindar apoyo a connacionales que enfrenten alguna situación de emergencia durante su estancia.

Conocer estos servicios y protocolos puede marcar la diferencia ante cualquier imprevisto antes, durante o después del gran partido de la NFL .

📌¿Asistes al Super Bowl LX en Santa Clara, California? 🏈🇺🇸



Viaja de manera responsable y recuerda que las leyes locales deben respetarse en todo momento.



En caso de requerir apoyo, las representaciones de México y la Línea de Apoyo Consular se encuentran disponibles para… pic.twitter.com/GkYKhNciui — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 7, 2026

Servicios del Consulado de México para connacionales en el Super Bowl LX

Los Consulados de México en Estados Unidos ofrece asistencia consular a ciudadanos mexicanos que se encuentren en situaciones vulnerables. Estos servicios no sustituyen a un abogado ni a las autoridades locales, pero sí garantizan que los derechos de los connacionales sean respetados conforme a la ley internacional.

Entre los principales casos en los que el consulado puede intervenir se encuentran:



Extravío o robo de pasaporte , ayudando con orientación y documentos de emergencia

, ayudando con orientación y documentos de emergencia Ser víctima de abuso, agresión o delito , canalizando a las autoridades correspondientes

, canalizando a las autoridades correspondientes Detención o arresto , verificando que se respeten los derechos del ciudadano mexicano

, verificando que se respeten los derechos del ciudadano mexicano Hospitalización o accidentes, apoyando con contacto a familiares y orientación básica

Estos servicios están disponibles sin importar el estatus migratorio de la persona, lo cual es clave para quienes asistan al Super Bowl LX .

Patriots y Seahawks se enfrentarán en el Super Bowl

¿Qué hacer si eres detenido durante el Super Bowl 2026?

En caso de detención o arresto por autoridades estadounidenses, el Consulado de México recomienda seguir un protocolo claro para proteger tus derechos:



Mantén la calma y no firmes documentos que no entiendas Solicita de inmediato que se notifique al Consulado de México Ejercita tu derecho a la asistencia consular diciendo de forma clara y directa la siguiente frase en inglés: “I am a Mexican citizen and I want to talk to my consulate”

Este derecho está respaldado por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y debe ser respetado por las autoridades.

Línea de apoyo consular disponible las 24 horas

Para cualquier emergencia, el gobierno de México pone a disposición la Línea de Apoyo Consular (CIAM), que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El número al que pueden llamar los connacionales desde Estados Unidos es: 520 623 7874. Esta línea ofrece orientación inmediata en español y puede canalizar casos urgentes con el consulado correspondiente.

Si planeas asistir al Super Bowl LX en Santa Clara, guarda esta información, compártela con tus acompañantes y viaja informado. La prevención y el conocimiento de tus derechos pueden ayudarte a disfrutar el evento sin contratiempos.

¿Dónde y cuándo ver el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se jugará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. El kickoff en México está programado alrededor de 17:00 horas (hora del centro de México) el 8 de febrero de 2026.

En México podrás verlo por la señal de Azteca Deportes, ya sea por Azteca 7, la app o la página oficial.

