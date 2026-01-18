Vaticano buscó salida negociada y exilio para Maduro antes de captura: “Para evitar un derramamiento de sangre”

El Vaticano confirmó que realizó gestiones diplomáticas para intentar una salida negociada de Nicolás Maduro y otros integrantes de su régimen, con el objetivo de evitar un derramamiento de sangre en Venezuela.

Así lo informó el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin , quien reconoció que los esfuerzos no prosperaron y que la situación actual se convirtió en un “hecho consumado” tras la intervención de Estados Unidos.

Vaticano "apostó" por diálogo

Durante un acto celebrado el sábado, Parolin explicó que el Vaticano mantuvo contactos directos con representantes del gobierno venezolano para impulsar una solución pacífica a la crisis política.

El funcionario subrayó que la Santa Sede siempre apostó por el diálogo, aunque admitió que no fue posible concretar un acuerdo antes de la captura de Maduro en Caracas.

La opción del salvoconducto y el asilo

Parolin hizo referencia indirecta a versiones publicadas por The Washington Post, que el pasado 9 de enero reveló que el Vaticano habría explorado la posibilidad de un salvoconducto para Nicolás Maduro, con miras a un eventual asilo en Rusia .

Sin entrar en detalles, el secretario de Estado señaló que se intentó “lo que apareció en algunos periódicos”, insistiendo en que el objetivo era evitar una escalada de violencia.

A pesar de estos intentos, la Santa Sede se encontró, dijo, ante una realidad ya definida. “Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante una situación de hecho”, expresó Parolin.

Incertidumbre y llamado a la democratización de Venezuela

Sobre el panorama actual, el “número dos” del Vaticano afirmó que Venezuela atraviesa un periodo de gran incertidumbre. Manifestó su deseo de que el país avance hacia la estabilidad y una recuperación económica, al destacar que las condiciones de vida siguen siendo precarias y que la población continúa sufriendo los efectos de la crisis prolongada.

Parolin fue enfático al señalar que ahora “es necesaria una democratización del país”, en línea con los llamados reiterados de la Santa Sede a respetar la voluntad popular y a reconstruir las instituciones democráticas.

Reunión del papa León XIV con María Corina Machado

La crisis venezolana ha sido abordada en varias ocasiones por el papa León XIV . La más reciente ocurrió durante su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, donde pidió soluciones pacíficas alejadas de intereses partidistas.

La semana pasada, el pontífice recibió en el Vaticano a la líder opositora María Corina Machado, quien solicitó su intercesión por la liberación de más de mil presos políticos y por una transición democrática sin retrasos.

Machado también se reunió con Parolin y defendió la legitimidad del presidente electo Edmundo González Urrutia tras los comicios del 28 de julio de 2024.

Estos encuentros se dan en un contexto marcado por la captura de Maduro y Cilia Flores, además de su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, un hecho que reconfiguró el escenario político venezolano y los esfuerzos diplomáticos internacionales.

