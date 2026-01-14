Irán advierte ataques directos contra bases militares de EUA si intervienen en las protestas

La escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos volvió a intensificarse luego de que el ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, advirtiera que cualquier ofensiva estadounidense contra su territorio tendría como respuesta ataques directos contra bases militares de EUA en la región.

El mensaje, difundido por la agencia iraní Mehr News este miércoles 14 de enero, fue claro: Teherán considera “objetivos legítimos” a todas las instalaciones estadounidenses —y de países aliados— que faciliten una agresión contra suelo iraní.

Iran’s Minister of Defense Brigadier General Aziz Nasirzadeh says that Iran will target the US military bases if it is attacked.



🔗 https://t.co/iyamXFuTbO pic.twitter.com/3eawKdlDU4 — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) January 14, 2026

Amenaza directa a bases estadounidenses

Nafizardeh sostuvo que la respuesta de Irán sería “dolorosa para los enemigos” y dejó en claro que no se limitaría a un solo punto geográfico. La advertencia incluye bases aéreas, navales y centros de mando donde Estados Unidos mantiene presencia estratégica en Oriente Medio.

Entre ellas destacan la base aérea de Al Udeid, en Catar, sede del cuartel general adelantado del Comando Central de EUA, así como la Quinta Flota estadounidense en Bahréin.

"La ayuda va en camino", el mensaje de Trump

Tan solo un día antes, el presidente Donald Trump reiteró que su gobierno no descarta una intervención militar, bajo el argumento de defender a los miles de manifestantes que protestan contra el régimen iraní y que, según organizaciones de derechos humanos, han sido reprimidos con extrema violencia.

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando!, ¡Tomen el control de sus instituciones! Anoten los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Ellos pagarán un alto precio", escribió en su red social.

Reuters anuncia retiro de personal estadounidense en Irán

Ante este escenario, de acuerdo a agencia Reuters , Estados Unidos comenzó a retirar de manera preventiva a parte de su personal en bases clave de la región; este medio confirmó que diplomáticos y personal no esencial recibieron la recomendación de abandonar instalaciones como Al Udeid, en Catar, lo que refleja el nivel de alerta ante un posible enfrentamiento directo.

Aunque no se trata de una evacuación total de tropas, funcionarios estadounidenses reconocen que el movimiento responde al riesgo de ataques con misiles o drones, como los registrados en episodios anteriores de confrontación indirecta entre ambos países.

Horas más tarde, Catar confirmó la salida de personal de la base aérea Al Udeid en respuesta a las tensiones regionales actuales; asegura que se toman las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad

Protestas internas y presión internacional

Las protestas, iniciadas hace dos semanas, han dejado miles de muertos y más de 18 mil detenidos, de acuerdo con grupos independientes como HRANA. La represión ha provocado condenas internacionales y ha aumentado la presión sobre Washington para tomar una postura más dura.

Desde Teherán, las autoridades acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios y aseguran que el aparato de seguridad mantiene el control; sin embargo, analistas consideran que la amenaza a bases estadounidenses busca disuadir cualquier intervención directa y elevar el costo militar y político para Washington.

