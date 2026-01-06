“Era un tipo violento con una cámara de tortura": Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de matar a millones de personas

inklusion.png Sitio accesible
El presidente Donald Trump aseguró que la misión para capturar a Nicolás Maduro fue “brillante"; EUA llevaba años detrás del dictador.

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro es “violento” y tiene una cámara de tortura
El mandatario estadounidense aseguró que Nicolás Maduro tenía una cámara de tortura en el centro de Caracas.|Reuters
Internacional

Escrito por:  Adriana Pacheco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro , como una persona "violenta" que ha matado a millones de personas y lo acusó de tener una "cámara de tortura" en el centro de Caracas.

Durante su discurso en el evento de retiro de los miembros republicanos de la Cámara de Representantes, el mandatario estadounidense nuevamente habló de la captura del dictador el pasado 3 de enero tras la puesta en marcha de la "Operación Resolución Absoluta".

Destacó que la "misión fue increíble" y no hubo pérdidas estadounidenses, sino solamente el equipo que protegía a Nicolás Maduro, que eran en su mayoría de origen cubano.

Equipo que protegía a Maduro "sabía que íbamos para allá": Donald Trump

Al mencionar que "desafortunadamente sí murió mucha gente", sobre todo los saldados que protegían a Nicolás Maduro, el presidente Trump aclaró que "ellos ya sabían que íbamos para allá" con un operativo, al cual catalogó que "ha sido brillante" porque se fue la luz de casi todo el país y "ahí se dieron cuenta que había un problema".

"La única gente con luz era la que tenían velas, se fue, así que los pillamos un poquito por sorpresa. Fue brillante a nivel táctico...Llevamos detrás de este tipo años, años y años, es un tipo violento, Maduro ya ha matado a millones de personas, ha torturado y tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas".

Maduro y su esposa se declaran "no culpables"

Nicolás Maduro se declaró "no culpable" de los cuatro delitos que se le imputaban, entre ellos narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína en Estados Unidos. "Soy inocente, no me declaro culpable", dijo en la sala del tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Su esposa Cilia Flores también se declaró inocente.

