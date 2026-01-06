“Era un tipo violento con una cámara de tortura": Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de matar a millones de personas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro , como una persona "violenta" que ha matado a millones de personas y lo acusó de tener una "cámara de tortura" en el centro de Caracas.

Durante su discurso en el evento de retiro de los miembros republicanos de la Cámara de Representantes, el mandatario estadounidense nuevamente habló de la captura del dictador el pasado 3 de enero tras la puesta en marcha de la "Operación Resolución Absoluta".

Destacó que la "misión fue increíble" y no hubo pérdidas estadounidenses, sino solamente el equipo que protegía a Nicolás Maduro, que eran en su mayoría de origen cubano.

🚨#AlertaADN



Durante una conferencia por el retiro de integrantes republicanos de la Cámara de Representantes, el presidente Trump (@POTUS) describió la misión para capturar a Nicolás Maduro como increíble, reiteró que no hubo pérdidas estadunidenses, solamente el equipo que… pic.twitter.com/TX4ZYojuXU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 6, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Equipo que protegía a Maduro "sabía que íbamos para allá": Donald Trump

Al mencionar que "desafortunadamente sí murió mucha gente", sobre todo los saldados que protegían a Nicolás Maduro, el presidente Trump aclaró que "ellos ya sabían que íbamos para allá" con un operativo, al cual catalogó que "ha sido brillante" porque se fue la luz de casi todo el país y "ahí se dieron cuenta que había un problema".

"La única gente con luz era la que tenían velas, se fue, así que los pillamos un poquito por sorpresa. Fue brillante a nivel táctico...Llevamos detrás de este tipo años, años y años, es un tipo violento, Maduro ya ha matado a millones de personas, ha torturado y tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas".

Donald Trump asegura que México es gobernado por narcotraficantes

Maduro y su esposa se declaran "no culpables"

Nicolás Maduro se declaró "no culpable" de los cuatro delitos que se le imputaban, entre ellos narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína en Estados Unidos. "Soy inocente, no me declaro culpable", dijo en la sala del tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Su esposa Cilia Flores también se declaró inocente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

