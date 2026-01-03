Mandatarios y figuras políticas del mundo se pronuncian tras la captura del dictador Nicolás Maduro
Líderes de América y Washington reaccionan a la captura de Nicolás Maduro, mientras México emite recomendaciones a sus connacionales en Venezuela.
La captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses detonó una serie de reacciones políticas inmediatas en América Latina y Estados Unidos. Diversos mandatarios y figuras políticas se pronunciaron sobre el operativo, su legitimidad y sus implicaciones para la estabilidad regional.
Las reacciones internacionales reflejan una combinación de respaldo político, énfasis en el marco legal y llamados a evitar una escalada militar, en un momento clave para el futuro institucional de Venezuela.
Reacciones de mandatarios y líderes tras la captura de Maduro
- México (Claudia Sheinbaum): Llamó a respetar la Carta de la ONU, el principio de no uso de la fuerza y la soberanía de los Estados; pidió desescalada, diálogo y solución pacífica mediante vías diplomáticas y multilaterales
El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de…
- Argentina (Javier Milei): Respaldó la captura, calificó a Maduro como dictador y sostuvo que la presión internacional es necesaria para restaurar la democracia
LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO
VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/yexGuQfKvF
- Ecuador (Daniel Noboa): Apoyó las acciones contra el régimen y reiteró su respaldo a la oposición venezolana
A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.

A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador.
A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador.
- Estados Unidos (Donald Trump): Anunció la captura y la justificó por cargos de narcotráfico y armas; afirmó que protege a EUA y a la región
- Estados Unidos (JD Vance): Confirmó la operación y la remoción de Maduro de Caracas por acusaciones de narcoterrorismo
- Estados Unidos (John Thune): Respaldó la acción como ejecución de una orden judicial válida
- Estados Unidos (Rick Scott): Celebró la captura como un nuevo comienzo para Venezuela
- Estados Unidos (Brian Mast): La calificó como victoria estratégica para frenar narcotráfico y terrorismo
- Estados Unidos (Mike Lee): Señaló que la misión fue limitada al arresto y ya concluyó
- Estados Unidos (Marco Rubio): Afirmó que no habrá más acciones tras la captura
- Chile (Gabriel Boric): Llamó al respeto del derecho internacional y a una solución pacífica y multilateral
- Colombia (Gustavo Petro): Pidió desescalada y priorizar el diálogo diplomático para evitar mayor tensión
¿Qué ocurrió en Venezuela y cómo se ejecutó la captura?
Según Washington, la captura ocurrió durante una operación puntual dirigida exclusivamente a detener a Maduro bajo cargos federales ya existentes en EUA. La acción fue presentada como limitada en alcance y sin intención de ocupación o intervención prolongada.
El operativo marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana, al trasladar el conflicto del terreno diplomático al judicial y de seguridad internacional.
¿De qué acusan a Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Maduro enfrenta acusaciones federales por:
- Narcotráfico
- Narcoterrorismo
- Conspiración para introducir cocaína a EUA
- Colaboración con organizaciones criminales armadas
Las autoridades estadounidenses sostienen que existen indictamientos vigentes y órdenes judiciales que respaldan la legalidad del arresto.
SRE emite recomendaciones para mexicanos en Venezuela
La Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó a los connacionales mantenerse informados por canales oficiales, registrar su presencia ante la embajada y evitar traslados innecesarios mientras se estabiliza la situación.
Detienen a Nicolás Maduro tras ataques de EUA en Caracas, Venezuela
México indicó que mantiene monitoreo constante para brindar asistencia consular en caso necesario.
