Mandatarios y figuras políticas del mundo se pronuncian tras la captura del dictador Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses detonó una serie de reacciones políticas inmediatas en América Latina y Estados Unidos. Diversos mandatarios y figuras políticas se pronunciaron sobre el operativo, su legitimidad y sus implicaciones para la estabilidad regional.

Las reacciones internacionales reflejan una combinación de respaldo político, énfasis en el marco legal y llamados a evitar una escalada militar, en un momento clave para el futuro institucional de Venezuela.

Reacciones de mandatarios y líderes tras la captura de Maduro

México (Claudia Sheinbaum): Llamó a respetar la Carta de la ONU, el principio de no uso de la fuerza y la soberanía de los Estados; pidió desescalada, diálogo y solución pacífica mediante vías diplomáticas y multilaterales

Argentina (Javier Milei): Respaldó la captura, calificó a Maduro como dictador y sostuvo que la presión internacional es necesaria para restaurar la democracia

Ecuador (Daniel Noboa): Apoyó las acciones contra el régimen y reiteró su respaldo a la oposición venezolana

Estados Unidos (Donald Trump): Anunció la captura y la justificó por cargos de narcotráfico y armas; afirmó que protege a EUA y a la región

Estados Unidos (JD Vance): Confirmó la operación y la remoción de Maduro de Caracas por acusaciones de narcoterrorismo

Estados Unidos (John Thune): Respaldó la acción como ejecución de una orden judicial válida

Estados Unidos (Rick Scott): Celebró la captura como un nuevo comienzo para Venezuela

Estados Unidos (Brian Mast): La calificó como victoria estratégica para frenar narcotráfico y terrorismo

Estados Unidos (Mike Lee): Señaló que la misión fue limitada al arresto y ya concluyó

Estados Unidos (Marco Rubio): Afirmó que no habrá más acciones tras la captura

Chile (Gabriel Boric): Llamó al respeto del derecho internacional y a una solución pacífica y multilateral

Colombia (Gustavo Petro): Pidió desescalada y priorizar el diálogo diplomático para evitar mayor tensión

¿Qué ocurrió en Venezuela y cómo se ejecutó la captura?

Según Washington, la captura ocurrió durante una operación puntual dirigida exclusivamente a detener a Maduro bajo cargos federales ya existentes en EUA. La acción fue presentada como limitada en alcance y sin intención de ocupación o intervención prolongada.

El operativo marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana, al trasladar el conflicto del terreno diplomático al judicial y de seguridad internacional.

¿De qué acusan a Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Maduro enfrenta acusaciones federales por:



Narcotráfico

Narcoterrorismo

Conspiración para introducir cocaína a EUA

Colaboración con organizaciones criminales armadas

Las autoridades estadounidenses sostienen que existen indictamientos vigentes y órdenes judiciales que respaldan la legalidad del arresto.

SRE emite recomendaciones para mexicanos en Venezuela

La Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó a los connacionales mantenerse informados por canales oficiales, registrar su presencia ante la embajada y evitar traslados innecesarios mientras se estabiliza la situación.

Detienen a Nicolás Maduro tras ataques de EUA en Caracas, Venezuela

México indicó que mantiene monitoreo constante para brindar asistencia consular en caso necesario.

