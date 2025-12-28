Accidente en Nueva Jersey: Un muerto tras colisión de helicópteros en pleno vuelo en Hammonton

Dos helicópteros que se estrellaron en el sur de Nueva Jersey, Estados Unidos, dejó al menos una persona muerta y otra gravemente herida, informaron autoridades este domingo 28 de diciembre.

El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, dijo que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11:25 horas de Miami, del domingo, y que la policía y los bomberos posteriormente extinguieron las llamas que envolvieron a uno de los helicópteros.

Una persona murió y otra fue trasladada a un hospital cercano con heridas graves. Un video publicado en redes desde un estacionamiento cerca de la escena muestra un solo helicóptero girando sin control mientras se precipita hacia el suelo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han sido notificadas y estarán investigando el accidente, dijo Friel.

De acuerdo con la FAA solo los pilotos estaban a bordo de cada aeronave.

