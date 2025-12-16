Nick Reiner es acusado formalmente de asesinar a sus padres, Rob Reiner y Michele Singer

El director de cine Rob Reiner , y su esposa, Michele Singer, fueron asesinados y hallados en su domicilio en Brentwood, en Los Ángeles. Luego de realizar las primeras investigaciones, las autoridades detuvieron a Nick Reiner, hijo de la pareja, como el principal sospechoso de este crimen.

De acuerdo con el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, Nick Reiner será acusado por dos cargos de asesinato en primer grado en contra de sus padres. En caso de ser hallado culpable, podría ser encarcelado de por vida, mientras que todavía no hay una decisión sobre si podría enfrentar la pena de muerte.

Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres

Las investigaciones señalan que el asesinato fue efectuado con un arma blanca, posiblemente con un cuchillo, el cual se habría utilizado para cortar en reiteradas ocasiones a las víctimas.

"El procesamiento de estos casos que involucran a miembros de la familia es uno de los más desgarradores y desafiantes que enfrenta esta oficina debido a la naturaleza íntima y, a menudo, brutal de los crímenes involucrados", declaró Hochman durante la rueda de prensa.

Reiner, de 32 años, es el principal sospechoso del asesinato de sus padres en Los Ángeles , un adulto con posibles enfermedades mentales y adicciones, quien será sometido a un examen médico antes de comparecer ante las autoridades competentes.

Según The New York Times, Reiner ingresó a un programa de tratamiento de adicción a las drogas cuando tenía 15 años y, desde entonces, su vida estuvo en una constante rehabilitación y recaídas.

Información del asesinato de Rob Reiner y Michele Singer

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer, de 70, fueron encontrados sin vida en su masión, ambos con varias heridas provocadas por un arma blanca. Los cuerpos estaban en el domicilio, pero todavía no han revelado cuánto tiempo llevaban ahí.

Medios estadounidenses reportan que fue la hija Romy Reiner quien encontró a la pareja sin vida durante la tarde del domingo 14 de diciembre y posteriormente llamó a la policía.

