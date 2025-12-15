Museo del Louvre cierra por huelga de trabajadores tras robo de joyas; cientos de turistas decepcionados

El Museo del Louvre volvió a acaparar titulares internacionales este lunes 15 de diciembre, luego de cerrar sus puertas por una huelga de trabajadores derivada del reciente robo de joyas que expuso fallas de seguridad y el deterioro de sus instalaciones. La medida sorprendió a cientos de turistas, muchos de ellos extranjeros, que se quedaron sin poder ingresar al recinto cultural más visitado del mundo.

Los robos más grandes en la historia

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué cerró el Museo del Louvre hoy 15 de diciembre?

El cierre del Museo del Louvre se produjo tras una protesta del personal operativo y de seguridad, quienes iniciaron una huelga para exigir mejores condiciones laborales, mayor protección y mantenimiento adecuado del edificio.

De acuerdo con los trabajadores, el robo reciente fue la gota que derramó el vaso, pues desde hace tiempo advertían sobre falta de personal, sistemas de vigilancia obsoletos y sobrecarga de trabajo ante el turismo masivo.

La huelga en el Museo del Louvre obligó a suspender el acceso al público durante varias horas, generando molestia entre visitantes que esperaban conocer algunas de las obras más emblemáticas del Louvre, como La Mona Lisa.

¿De cuánto fue el robo millonario del Museo del Louvre y cómo ocurrió?

El robo en el Museo del Louvre involucró joyas de alto valor histórico y económico. Los criminales robaron ocho piezas de las Joyas de la Corona Francesa, valoradas en unos 88 millones de euros (aproximadamente 102 millones de dólares). Este robo millonario, ocurrido en medio de una jornada normal, evidenció graves fallas en los protocolos de seguridad.

Los sindicatos anunciaron que tenían prevista una nueva reunión asamblearia el miércoles a las 9:00 hora local, teniendo en cuenta que el martes es el día habitual de cierre semanal.

Con más de dos siglos de historia, el Museo del Louvre enfrenta ahora una crisis que combina problemas laborales, seguridad y conservación, amenazando su imagen como referente cultural mundial y dejando una fuerte llamada de atención a sus autoridades.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

