Resultados en Venezuela: Oposición revela victoria de Edmundo González sobre Nicolás Maduro

Las elecciones en Venezuela han provocado polémica a nivel mundial. Pese a que el Consejo Nacional Electoral ya anunció a Nicolás Maduro como el ganador, la oposición sigue luchando para demostrar lo contrario. Es por eso que se dieron a la tarea de hacer su propia base de datos, donde registraron cada voto y, de acuerdo con sus datos, Edmundo González fue el ganador.

La líder de la oposición en Venezuela , María Corina Machado, publicó en sus redes sociales los resultados de la elección, de acuerdo con las actas que han podido registrar. Aseguran que han recabado los votos mesa por mesa para asegurar la mayor objetividad posible.

Venezuela: Nicolás Maduro habría perdido las elecciones

Con 24 mil 532 actas digitalizadas (81.7%), la base de datos de la oposición señala una victoria contundente por parte de Edmundo González sobre Nicolás Maduro .



Edmundo González con 67% de votos (7 millones 151 mil 462). Nicolás Maduro con 30% de votos (3 millones 241 mil 461). Otros candidatos con 2% de votos (261 mil 205).

De acuerdo con la base de datos de la oposición, hubo una participación ciudadana del 60.07% en la elección, para un total de 10 millones 660 mil 267 votantes. Por si fuera poco, también se pueden revisar los resultados por estados.

Aquí puedes revisar los resultados de la oposición sobre la elección en Venezuela, en donde Nicolás Maduro habría perdido la presidencia ante Edmundo González.

Estados Unidos reconoce la victoria de Edmundo González en Venezuela

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció públicamente que reconoce la victoria de Edmundo González en las elecciones de Venezuela. De acuerdo con su comunicado, se encuentran evidencias claras para considerar a Edmundo como el nuevo presidente, por encima de Nicolás Maduro.

Señalaron que la rápida declaración del CNE de que Maduro fue el ganador no tuvo pruebas que la respaldaran. Recordaron que no han publicado ninguna de las actas de recuento de votos y que no han respondido a las llamadas del pueblo venezolano ni de la comunidad internacional para exigir transparencia.

