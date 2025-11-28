inklusion.png Sitio accesible
Nota

¡Atención! Estas son las 19 nacionalidades de países sujetas a revisión de Green Card tras anuncio de Trump

La orden ejecutiva se acompaña de una escalada en la retórica antiinmigratoria del presidente Trump

aranceles de Donald Trump
Reuters
1 minutos de lectura.
Escrito por: Jackelin Diaz

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra la inmigración a raíz del reciente tiroteo a dos miembros de la Guardia Nacional en la capital, ordenando una revisión exhaustiva de todas las tarjetas de residencia permanente (Green Cards) otorgadas a individuos de 19 países denominados "de preocupación", informó CNN.

La medida fue anunciada por Joe Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), a través de una publicación en X este jueves: “Bajo la dirección del presidente, he ordenado una reevaluación rigurosa y a gran escala de cada Tarjeta Verde para cada extranjero de cada país de preocupación”, escribió el funcionario.

Al ser consultado por CNN sobre cuáles son estos países, el USCIS remitió a una proclamación presidencial emitida en junio que lista las 19 naciones afectadas.

Naciones sujetas a revisión

Los 19 países cuyas tarjetas de residencia (Green Cards) serán reexaminadas incluyen:

  • Afganistán
  • Birmania
  • Chad
  • República del Congo
  • Guinea Ecuatorial
  • Eritrea
  • Haití
  • Irán
  • Libia
  • Somalia
  • Sudán
  • Yemen
  • Burundi
  • Cuba
  • Laos
  • Sierra Leona
  • Togo
  • Turkmenistán
  • Venezuela

La retórica presidencial

La orden ejecutiva se acompaña de una escalada en la retórica antiinmigratoria del presidente Trump. En una publicación en redes sociales el jueves por la noche, el mandatario aseguró que su administración trabajará para "pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo" (Green Cards).

Aunque no está claramente definido a qué países se refiere el presidente, el término "países del tercer mundo", usado por algunos para referirse a naciones en desarrollo, ha sido empleado repetidamente por Trump como parte de su discurso contra la inmigración.

