Trump lanza nueva “Tarjeta Dorada”, la visa que dará residencia permanente a cambio de 1 millón de dólares

Ya es oficial, este miércoles 10 de diciembre, el presidente Donald Trump lanzó un portal para solicitar la nueva "Tarjeta Dorada", una visa que servirá para otorgar la residencia permanente en Estados Unidos a cambio de 1 millón de dólares.

"¡LA TARJETA DORADA TRUMP DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS YA ESTÁ AQUÍ!", publicó Trump en su cuenta de Truth Social, la cual, según él, ofrecerá un camino más sólido que la tradicional "green card" y fortalecerá la economía del país.

¿Qué es la "Tarjeta Dorada" anunciada por Donald Trump?

La nueva tarjeta dorada reemplazará las visas EB-5, que se habían creado en 1990 para atraer inversión extranjera y que, hasta ahora, estaban disponibles para personas que invirtieran alrededor de 1 millón de dólares en una empresa que empleara al menos a diez personas.

Ahora, las personas tendrán que pagar este dinero exclusivamente para pagar la tarjeta dorada. El presidente Trump asegura que con ello busca "retener talento de alto nivel" y que todo el dinero recaudado se irá al Gobierno federal.

"Básicamente, es una green card pero mucho mejor", dijo Trump, asegurando que la tarjeta será mucho más poderosa y que ofrecerá un camino más sólido, sobre todo para aquellos que busquen la ciudadanía .

Asimismo, buscarán que la tarjeta dorada pueda facilitar que los inmigrantes calificados sean permitidos en Estados Unidos sin complicaciones. Aunque claro, el proceso para verificar las solicitudes será minucioso y se encargará de solo aceptar a las personas que "califiquen absolutamente para estar en Estados Unidos".

¿Por qué crearon la tarjeta dorada?

Uno de los grandes problemas que el presidente estadounidense detectó es que las personas que han conseguido la "green card" para una residencia permanente ganan menos dinero que un estadounidense promedio y que, a la larga, se convierten en una carga para el país.

Con la tarjeta dorada, buscan atraer a "mejores personas", implementando esta visa para inversionistas , que por sus características, será exclusiva para personas adineradas, aunque también podrá ser solicitada por empresas para sus trabajadores.

