Escala conflicto, Estados Unidos incauta petrolero sancionado frente a costas de Venezuela

Estados Unidos incautó un petrolero de Venezuela en aguas cercanas al país sudamericano durante una operación federal que involucró a la Guardia Costera, el FBI y agencias de seguridad nacional. La Casa Blanca confirmó que el buque transportaba crudo sancionado y operaba bajo una red internacional señalada por vínculos con organizaciones terroristas.

La fiscal general Pamela Bondi difundió un video que muestra el abordaje del navío, identificado como Skipper. La grabación confirmó que la acción se efectuó sin bandera válida y bajo una orden judicial estadounidense. El hecho elevó las tensiones entre Washington y Caracas en un momento de alta presencia militar en el Caribe.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

¿Cómo fue el operativo federal?

La publicación de Bondi mostró a agentes asegurando el control del Skipper con apoyo aéreo y marítimo. Funcionarios aclararon que el objetivo no fue el gobierno de Maduro, sino una red privada señalada por mover petróleo venezolano e iraní sancionado.

La operación destacó por su alcance y coordinación interagencial, lo que analistas consideran una señal del creciente rigor estadounidense para frenar rutas clandestinas de exportación.

¿Qué se sabe del petrolero y su carga?

El Skipper salió del puerto de José con crudo Merey rumbo a Cuba y usó una bandera sudamericana sin registro real, práctica común entre “buques fantasma”. Versiones apuntan a que la carga pertenecía a un empresario cercano a Maduro.

El buque figura en investigaciones previas por operaciones simultáneas con petróleo iraní. Aún no se conoce el valor total del crudo ni el puerto final al que será remolcado.

¿Cómo impacta al sector y a Venezuela?

Los precios internacionales subieron ligeramente después de la incautación, con el WTI y el Brent al alza por expectativas de nuevas interrupciones.

Para Venezuela, el golpe podría reducir aún más la disponibilidad de transportistas dispuestos a operar bajo riesgo de sanciones, un factor que presiona la producción y amplía descuentos sobre su crudo.

Escalada regional y tensiones políticas

La maniobra se produce en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en años. Caracas mantiene silencio oficial, aunque Maduro pidió en un mitin “prepararse contra el imperio”.

La fecha coincide con el Nobel de la Paz otorgado a la opositora María Corina Machado, lo que añade sensibilidad política y expectativas de una posible escalada diplomática.

