Ucrania lanza ataque masivo con drones a Moscú y el oeste de Rusia, afirma alcalde

La guerra entre Rusia y Ucrania se ha extendido por casi cuatro años y parece lejos de llegar a su fin. Contra todo pronóstico, el ejército ucraniano ha realizado un ataque militar a gran escala con drones a la capital de Rusia, en un movimiento que podría incrementar las tensiones.

De acuerdo con medios locales , el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, Ucrania lanzó un ataque masivo en contra de la capital, aunque la mayoría de ellos fueron interceptados por las unidades de defensa aérea; hasta el momento no se reportan ni víctimas ni daños.

Zelenski habla sobre posibles elecciones en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , afirmó que debatió con el parlamento la posibilidad de tener elecciones, siempre y cuando otros países (como Estados Unidos) no ejerzan presión al respecto.

El punto más importante es que Zelenski sí considera celebrar elecciones, siempre y cuando existan garantías de seguridad para las mismas, y que también representen un paso para ponerle fin al conflicto.

Ataques previos de Ucrania a Rusia

La madrugada anterior, el sistema de defensa antiaérea de Rusia logró derribar 20 drones ucranianos que también tenían como objetivo un ataque directo a Moscú. La mayoría de ellos fueron interceptados en la región de Briansk y el resto fueron derivados en las regiones aledañas a la capital (Kaluga y Bélgorod).

Casi cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania

El conflicto inició oficialmente el 24 de febrero del 2022, cuando el ejército de Rusia invadió territorio de Ucrania en un movimiento terrestre a gran escala, desencadenando el mayor conflicto armado que ha habido en Europa en lo que va del siglo XXI.

La cifra de víctimas todavía es desconocida, pero, a corte de mediados de 2025, se estimaba al menos 15 mil civiles ucranianos muertos y más de 200 mil soldados caídos entre ambos bandos. Sin mencionar la crisis de refugiados que ha provocado el conflicto, con millones de desplazados buscando asilo en otros países e incluso otros continentes.

