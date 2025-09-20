Rusia lanza ataque con 580 drones sobre Ucrania; al menos tres muertos y decenas de heridos

Rusia lanzó un ataque a gran escala con misiles y aviones no tripulados sobre regiones de toda Ucrania este sábado por la mañana y mató al menos a tres personas e hirió a decenas más, según funcionarios ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que los ataques alcanzaron nueve regiones, incluidas Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporiyia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy y Kharkiv.

“El objetivo del enemigo era nuestra infraestructura, zonas residenciales y empresas civiles”, señaló, añadiendo que un misil equipado con municiones de racimo impactó en un edificio de varios pisos en la ciudad de Dnipro.

Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar, sino una estrategia deliberada de Rusia para intimidar a la población civil y destruir nuestra infraestructura -indicó el mandatario en un comunicado en su canal oficial de Telegram.

Al menos 30 personas resultaron heridas en el ataque en la región de Dnipropetrovsk, en el centro del país, según su gobernador, Serhii Lysak. Varios edificios de gran altura y viviendas sufrieron daños en la ciudad oriental de Dnipro.

En la región de Kiev, las autoridades locales reportaron de ataques en las áreas de Bucha, Boryspil y Obukhiv. Una casa y varios vehículos resultaron dañados. En la provincia occidental de Leópolis, el gobernador, Maxim Kozytsky, dijo que se derribaron dos misiles de crucero.

Ataques de Rusia contra Ucrania

Rusia disparó 620 drones y misiles, explicó la Fuerza Aérea ucraniana en un comunicado. En total, se detectaron 580 aviones no tripulados, ocho misiles balísticos y 32 de crucero, y las fuerzas locales derribaron y neutralizaron 552 drones, dos misiles balísticos y 29 de crucero, agregó.

“Durante el ataque aéreo, la aviación táctica, en particular los cazas F-16, actuó con eficacia contra los misiles de crucero del enemigo. Una vez más, las armas occidentales demuestran su efectividad en el campo de batalla”, aseveró la Fuerza Aérea en un comunicado.

De su parte, el ejército ucraniano lanzó un ataque con drones y mató a cuatro personas en la región rusa de Samara, a 800 km del frente, afirmó el gobernador local en las redes sociales.

La ofensiva rusa ocurrió después de que tres aviones de combate violaran el espacio aéreo de Estonia, miembro de la OTAN, lo que generó preocupación en Occidente por una nueva provocación militar.

Rusia niega haber violado el espacio aéreo de Estonia

El Ministerio de Defensa ruso negó que sus aviones violaran el espacio aéreo de Estonia luego de que Tallin reportó que tres aviones de combate cruzaron a su territorio el viernes sin permiso y permanecieron allí durante 12 minutos.

El incidente, descrito por el jefe de la diplomacia estonia como una incursión “sin precedentes y descarada”, ocurrió poco más de una semana después de que aviones de la OTAN derribaron drones rusos sobre Polonia, lo que avivó el temor a una posible expansión de la guerra de Moscú en Ucrania.

En un comunicado publicado a primera hora del sábado, el Kremlin enfatizó que sus aviones se mantuvieron en aguas neutrales del mar Báltico, a más de 3 kilómetros (1.8 millas) de la isla estonia de Vaindloo, en el golfo de Finlandia.

“El 19 de septiembre, tres aviones de combate MiG-31 completaron un vuelo programado desde Karelia a un aeródromo en la región de Kaliningrado”, señaló la nota, refiriéndose al enclave ruso situado entre territorio polaco y lituano. Estonia, Polonia y Lituania pertenecen a la OTAN.

El vuelo se realizó en estricto cumplimiento de las regulaciones internacionales del espacio aéreo y no violó las fronteras de otros estados, como se confirmó a través de un seguimiento objetivo -indicó.

El viernes, funcionarios estonios dijeron que Tallin había convocado a un diplomático ruso para protestar por lo ocurrido, y que decidió “iniciar consultas entre los aliados” en virtud del Artículo 4 de la OTAN, que establece que las partes se reunirán siempre que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad estén amenazadas.

Zelensky anuncia encuentro con Trump durante Asamblea de la ONU

Asimismo, Zelensky dijo hoy que espera reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump , en un aparte de la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana. También apuntó que las primeras damas de ambos países probablemente mantendrán conversaciones acerca de cuestiones humanitarias relacionadas con los niños.

