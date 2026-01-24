México y Estados Unidos acuerdan acelerar la entrega de criminales

Representantes de México y Estados Unidos celebraron ayer la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS), en la sede del Departamento de Estado en Washington, para avanzar en el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. El encuentro se basó en cuatro principios fundamentales: respeto a la soberanía e integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, y cooperación sin subordinación.

Ambas delegaciones destacaron avances desde la instalación del GIS en septiembre de 2025, incluyendo el intercambio de información aduanera, un mejor entendimiento de amenazas globales por sistemas aéreos no tripulados (UAS) y progresos en cooperación judicial.

Más entregas de capos

Se acordó intensificar el intercambio de datos sobre acciones de seguridad en EUA y el combate al tráfico de armas.

Además, priorizaron acciones contra la crisis de fentanilo, acelerando extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor de Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), desmantelando redes de financiamiento y combatiendo UAS ilícitos.

Estados Unidos agradeció a México la histórica transferencia del 20 de enero de 37 criminales, así como la colaboración en la captura de Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. La reunión subrayó la necesidad de esfuerzos concretos contra la impunidad.

Como parte del viaje, las delegaciones visitaron el Centro de Operaciones de Tecnologías No Tripuladas (UTOC), donde compartieron experiencias en detección y mitigación de drones.

COMUNICADO. "Tercera reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México–Estados Unidos".

Delegaciones participantes

Por México: Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE; Jesús Antonio Lozada, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSPC; Esteban Moctezuma, embajador de México en EU; Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; generales Juvenal Cortés y Miguel Sanabria de la Sedena; vicealmirante Martín Santillán y teniente naval Mario Falcón de la Semar; Héctor Elizalda, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR; y Rafael Saucedo, director general de Asuntos Especiales y Modernización Fronteriza de la SRE.

Por EUA: Katherine Dueholm , subsecretaria adjunta principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Simon Bland, subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interior; Eric McGuire, director senior del Consejo de Seguridad Doméstica; Hayden O’Byrne, subprocurador general adjunto en funciones del Departamento de Justicia; Ana Quintana-Lovett, asesora senior en la Oficina del Secretario de Estado; y Chris Landberg, funcionario senior de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

