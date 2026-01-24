El país de Centroamérica que se inspira en Bukele y construye una megacárcel para más de 5000 presos

El Gobierno de Costa Rica dio un paso clave en su estrategia de seguridad con la inauguración formal de las obras del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel diseñada para albergar a más de 5.000 internos en América Latina .

El proyecto toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador y fue presentado públicamente junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya política penitenciaria es vista con admiración por la actual administración costarricense.

Un proyecto penitenciario en pleno escenario electoral

El CACCO se levanta en San Rafael de Alajuela, a unos 18 kilómetros de San José, dentro de un complejo penitenciario ya existente. Aunque las obras registran un avance cercano al 40%, el acto oficial sirvió para reforzar el mensaje de endurecimiento contra el crimen organizado en un contexto marcado por las elecciones generales del 1 de febrero.

El presidente Rodrigo Chaves, que dejará el cargo en mayo y no puede optar a la reelección inmediata, ha defendido esta cárcel como una herramienta central para enfrentar el crecimiento del narcotráfico y la violencia. Costa Rica, un país históricamente asociado a la estabilidad y la paz, registra actualmente alrededor de 900 homicidios anuales, en su mayoría vinculados a redes criminales.

Inspiración directa en el modelo de El Salvador

El nuevo centro penitenciario contará con medidas de seguridad reforzadas y un régimen estricto, inspirado en el sistema aplicado en El Salvador bajo el liderazgo de Bukele. Con una inversión estimada de 35 millones de dólares, el CACCO permitirá aumentar en un 37% la capacidad total del sistema carcelario costarricense.

Durante el acto, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de aplicar políticas más duras y reformas institucionales para combatir la inseguridad. Chaves sostuvo que el fortalecimiento del control estatal sobre el sistema de justicia es clave para revertir la percepción de impunidad, mientras que Bukele evitó pronunciarse sobre la contienda electoral y centró su discurso en relatar la transformación de la seguridad en su país.

Popularidad, límites legales y debate regional

La visita de Bukele se produjo tras la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, que permitió su participación en actos públicos, aunque con la advertencia de no intervenir a favor ni en contra de los partidos en competencia.

El mandatario salvadoreño mantiene altos niveles de popularidad entre sectores de la población costarricense, especialmente por su enfoque de mano dura.

