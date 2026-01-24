Periodistas mueren en ataque de Israel mientras hacían su trabajo
Los periodistas murieron en un ataque aéreo israelí, mientras viajaban en un automóvil para documentar un campamento de personas desplazadas en el centro de Gaza.
El ataque ocurrió el pasado 21 de enero y se suma a otros registrados ese día que dejaron un saldo total de 11 personas muertas, entre ellas dos menores de edad.
Multitudes se congregaron afuera del Hospital Nasser para despedir a los periodistas fallecidos. Autoridades israelíes aseguraron que los comunicadores operaban un avión cerca de bases militares, sin embargo, los medios de comunicación rechazaron esta versión.