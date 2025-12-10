Elecciones en Honduras: denuncian intervención internacional en resultados

Xiomara Castro denunció una presunta injerencia de Donald Trump en las elecciones hondureñas del 30 de noviembre.

Afirmó que Honduras enfrenta “un golpe electoral en curso” por amenazas y manipulación del proceso.

por amenazas y manipulación del proceso. Señaló presiones contra votantes y adulteración del PREP , así como distorsión de la voluntad popular.

, así como distorsión de la voluntad popular. El gobierno hondureño llevará el caso ante la ONU, UE, Celac, OEA y otros organismos internacionales.

internacionales. El partido Libre pidió la nulidad de los escrutinios por fallas en el sistema de resultados y presunto fraude.

