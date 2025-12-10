Elecciones en Honduras: denuncian intervención internacional en resultados
Castro acusa intervención en las elecciones y denuncia manipulación del proceso; su gobierno llevará el caso a organismos internacionales.
Xiomara Castro denunció una presunta injerencia de Donald Trump en las elecciones hondureñas del 30 de noviembre.
- Afirmó que Honduras enfrenta “un golpe electoral en curso” por amenazas y manipulación del proceso.
- Señaló presiones contra votantes y adulteración del PREP, así como distorsión de la voluntad popular.
- El gobierno hondureño llevará el caso ante la ONU, UE, Celac, OEA y otros organismos internacionales.
- El partido Libre pidió la nulidad de los escrutinios por fallas en el sistema de resultados y presunto fraude.
