“Queremos una Venezuela libre”, hija de María Corina Machado recibe Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre

Elecciones en Honduras: denuncian intervención internacional en resultados

Castro acusa intervención en las elecciones y denuncia manipulación del proceso; su gobierno llevará el caso a organismos internacionales.

Internacional
Por: Ximena Ochoa

Xiomara Castro denunció una presunta injerencia de Donald Trump en las elecciones hondureñas del 30 de noviembre.

  • Afirmó que Honduras enfrenta “un golpe electoral en curso” por amenazas y manipulación del proceso.
  • Señaló presiones contra votantes y adulteración del PREP, así como distorsión de la voluntad popular.
  • El gobierno hondureño llevará el caso ante la ONU, UE, Celac, OEA y otros organismos internacionales.
  • El partido Libre pidió la nulidad de los escrutinios por fallas en el sistema de resultados y presunto fraude.

