María Corina Machado, la opositora que lucha por la libertad de Venezuela
Hija de Machado recibe el Nobel y anuncia su reencuentro; el Comité critica a Maduro y destaca la lucha venezolana por la democracia y la libertad.
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre y anunció que se reencontrará con su madre tras 16 meses.
- En su discurso, Sosa leyó el mensaje de Machado, quien reiteró que los venezolanos han sido perseguidos por oponerse al régimen de Nicolás Maduro.
- Machado destacó que la lucha por la libertad en Venezuela lleva más de tres décadas, marcada por diálogos fallidos, protestas y represión.
- El Comité Noruego del Nobel elogió el liderazgo de Machado y pidió a Maduro aceptar que perdió las elecciones presidenciales de 2024.
- El Instituto Nobel explicó que Machado no asistió por amenazas de muerte y por los riesgos de viajar mientras permanece en la clandestinidad
