“Queremos una Venezuela libre”, hija de María Corina Machado recibe Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre

María Corina Machado, la opositora que lucha por la libertad de Venezuela

Hija de Machado recibe el Nobel y anuncia su reencuentro; el Comité critica a Maduro y destaca la lucha venezolana por la democracia y la libertad.

Internacional
Por: Ximena Ochoa

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre y anunció que se reencontrará con su madre tras 16 meses.

  • En su discurso, Sosa leyó el mensaje de Machado, quien reiteró que los venezolanos han sido perseguidos por oponerse al régimen de Nicolás Maduro.
  • Machado destacó que la lucha por la libertad en Venezuela lleva más de tres décadas, marcada por diálogos fallidos, protestas y represión.
  • El Comité Noruego del Nobel elogió el liderazgo de Machado y pidió a Maduro aceptar que perdió las elecciones presidenciales de 2024.
  • El Instituto Nobel explicó que Machado no asistió por amenazas de muerte y por los riesgos de viajar mientras permanece en la clandestinidad

