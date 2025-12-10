María Corina Machado, la opositora que lucha por la libertad de Venezuela

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre y anunció que se reencontrará con su madre tras 16 meses.

En su discurso, Sosa leyó el mensaje de Machado, quien r eiteró que los venezolanos han sido perseguidos por oponerse al régimen de Nicolás Maduro.

por oponerse al régimen de Nicolás Maduro. Machado destacó que la lucha por la libertad en Venezuela lleva más de tres décadas , marcada por diálogos fallidos, protestas y represión.

, marcada por diálogos fallidos, protestas y represión. El Comité Noruego del Nobel elogió el liderazgo de Machado y pidió a Maduro aceptar que perdió las elecciones presidenciales de 2024.

presidenciales de 2024. El Instituto Nobel explicó que Machado no asistió por amenazas de muerte y por los riesgos de viajar mientras permanece en la clandestinidad

