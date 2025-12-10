inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

“Queremos una Venezuela libre”, hija de María Corina Machado recibe Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre

Trump reacciona a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que María Corina Machado es una muy buena persona y aceptó el premio en su honor.

Videos,
Internacional
Por: Adriana Pacheco

El mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló que María Corina Machado lo llamó y dijo que aceptaría el Premio Nobel de la Paz en su nombre porque se lo merecía.

  • Donald Trump mencionó que el pueblo venezolano necesita mucha ayuda
  • Aseguró que en “todo este tiempo” la ha estado ayudando
Tags relacionados
Estados Unidos