Trump reacciona a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que María Corina Machado es una muy buena persona y aceptó el premio en su honor.
El mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló que María Corina Machado lo llamó y dijo que aceptaría el Premio Nobel de la Paz en su nombre porque se lo merecía.
- Donald Trump mencionó que el pueblo venezolano necesita mucha ayuda
- Aseguró que en “todo este tiempo” la ha estado ayudando