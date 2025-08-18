Reportan amenaza de bomba en edificio de Times Square, Nueva York

Este lunes 18 de agosto se reporta una amenaza de bomba en Nueva York , Estados Unidos, lo que provocó una intensa movilización policiaca y cierres de varias calles de la Gran Manzana.

De acuerdo con los primeros reportes, la amenaza de bomba se registra en el edificio de la Policía de Nueva York, que se encuentra en Times Square.

¿Qué se sabe de la amenaza de bomba en Nueva York?

La policía evacuó el emblemático centro turístico después de que se encontrara un paquete sospechoso en pleno corazón de Manhattan. El pánico se propagó luego de que los elementos pidieran a gritos que la gente se alejara de la zona.

Los comercios bajaron sus persianas de inmediato y el tránsito quedó completamente cortado debido a que el Departamento de Policía de Nueva York llamara a evitar la calle 43 Oeste y la 7 Avenida en Manhattan.

Interrumpen tránsito por amenaza de bomba

La alarma se activó tras el hallazgo de un objeto cilíndrico localizado en la intersección de West 43rd Street y Séptima Avenida, cerca de la subestación policial. Ante ello, se interrumpió el tránsito peatonal y vehicular en dos cuadras, así como la estación del metro Times Square.

Operativo en Times Square

Hasta el momento ninguna persona ha resultado lesionada durante el operativo. Según las investigaciones, una persona dejó el objeto en el lugar y después se retiró.

