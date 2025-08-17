Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano, lidera el conteo rápido en elecciones de Bolivia

Los resultados preliminares del conteo rápido de las elecciones presidenciales en Bolivia apuntan a que Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano, lidera la terna con el 32% de los votos.

El conteo rápido se realiza con base en las actas de las mesas en las que se lleva a cabo la votación, por lo que es información fidedigna, que puede dar una clara idea de quienes son los candidatos que se suben a la segunda vuelta programada para el 19 de octubre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Conteo rápido señala que Rodrigo Paz lidera los votos en las elecciones de Bolivia

El conteo rápido de UNITEL reflejó que Rodrigo Paz lidera los votos en la primera vuelta de las elecciones de Bolivia, por lo que el candidato del Partido Demócrata Cristiano podría estar pensando ya en la silla presidencial. De acuerdo con la Ley de Régimen Electoral de Bolivia, un candidato solo puede ganar con el 40% de los votos.

Aunque el candidato del Partido Demócrata Cristiano no se encontraba entre los favoritos al inicio de la Campaña Electoral, este 17 de agosto, está dando una sorpresa que podría cambiar la historia del país que ha sido liderado por dos décadas por el Movimiento al Socialismo (MAS).

🇧🇴 BOLIVIA | Elecciones presidenciales · Conteo rápido UNITEL



El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz, sorprende y habría ganado la primera vuelta, tras triunfar en los antiguos bastiones del MAS.



Se enfrentaría en balotaje a Jorge Tuto Quiroga, de Libre. pic.twitter.com/qhOXbsbaqG — El Electoral (@ElElectoral) August 18, 2025

Aunque estos resultados preliminares no sustituyen de ningún modo al cómputo oficial, los ciudadanos ya podrán darse una idea de quiénes serán los candidatos que se suben a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia.

¿Quiénes van a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia?

La jornada electoral de Bolivia se llevó a cabo en tranquilidad, excepto por algunos incidentes aislados y, de acuerdo con el conteo rápido, fue una noche muy mala para el MAS.

Según estos resultados preliminares serán Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga del Partido Libertad y Democracia, quienes irán a segunda vuelta por la presidencia de Bolivia. Durante una conferencia de prensa, el TSE informó que, con más del 90 % de los votos computados, Paz Pereira tiene el 32,08 % de la votación y Quiroga el 26,94 %.

¿Quién es Rodrigo Paz, candidato del partido Demócrata Cristiano en Bolivia?

Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano lidera el conteo rápido y podría ser el nuevo presidente de Bolivia. El candidato del Partido Demócrata Cristiano que lidera el conteo rápido de la primera vuelta en las elecciones de Bolivia y que competirá en la segunda vuelta contra el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, es hijo del expresidente de Bolivia Jaime Paz Zamora (1989-1993).

El ganador del conteo rápido de las elecciones de Bolivia nació en España, cuando su familia estaba exiliada en una época de dictaduras militares en su país. Con su país en la mira, Paz Pereira estudió economía y relaciones internacionales y una maestría de gestión política en la American University de Washington. Fue hasta 2022 cuando llegó al Congreso boliviano y fungió como diputado por el departamento de Tarija. En los últimos años, Paz Pereira se desempeñó como senador nacional por la alianza Comunidad Ciudadana.

El próximo 19 de octubre, Paz Pereira se enfrentará en la segunda vuelta de las eleciones presidenciales de Bolivia con Jorge “Tuto” Quiroga, a quien tiene muchas posibilidades de vencer.

Millones de ciudadanos en Bolivia salen a escoger a su nuevo presidente [VIDEO] Este domingo, Bolivia elige presidente en comicios clave. La derecha podría ganar tras 20 años de izquierda. Tanto la economía como el litio están en juego.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

