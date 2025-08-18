El tesoro “maldito” de Pablo Escobar, encuentran 600 millones de dólares de su gigantesca fortuna

La historia de Pablo Escobar, el narcotraficante más temido de Colombia, no solo dejó violencia, sino también un enigma que aún intriga: ¿dónde está su dinero? Aunque acumuló una fortuna estimada en 30 mil millones de dólares, equivalente a comprar más de 200 aviones comerciales o alimentar a un país pequeño por años.

De esta cantidad, solo se han hallado fragmentos, como los 600 millones descubiertos en 2015. En adn40 te explicamos qué ocurrió con esa riqueza y por qué sigue oculta.

¿Quién fue Pablo Escobar?

Pablo Escobar fue el líder del Cartel de Medellín y uno de los hombres más temidos del siglo XX. Nacido en Colombia, construyó un imperio criminal que controlaba gran parte del tráfico mundial de cocaína. Su poder fue tal que figuró en la lista de los hombres más ricos del planeta.

En sus mejores años, amasó una fortuna cercana a los 30 mil millones de dólares, comparable a lo que valen hoy empresas globales de tecnología. Sin embargo, su final llegó en 1993, cuando fue abatido por las autoridades en Medellín, dejando tras de sí una sombra de violencia y misterio.

El misterio de su fortuna escondida

Tras su muerte, surgió la teoría de que gran parte de su dinero quedó enterrada en fincas y casas en Colombia. Escobar escondía fajos de billetes en lugares insólitos, desde paredes hasta campos de cultivo.

Con el paso del tiempo, gran parte de ese dinero se deterioró por la humedad y el abandono. Aun así, persiste la creencia de que existen millones de dólares aún enterrados, lo que alimenta leyendas y búsquedas clandestinas.

El hallazgo de José Mariena Cartolos

En 2015, un agricultor llamado José Mariena Cartolos encontró por accidente 600 millones de dólares en su terreno mientras instalaba un sistema de riego. El dinero estaba dentro de contenedores azules repletos de billetes de 100 dólares.

Este hallazgo fue considerado una de las pruebas más sólidas de la fortuna oculta de Escobar. Sin embargo, el descubrimiento no trajo riqueza al agricultor, ya que el gobierno colombiano confiscó todo el dinero por considerarlo producto del narcotráfico.

¿Qué pasó con el dinero encontrado?

El dinero recuperado por Cartolos pasó a manos del Estado. Según las autoridades, se destinó a programas sociales, proyectos de infraestructura y al financiamiento de acciones contra el crimen organizado.

El agricultor, a pesar de haber sido el descubridor, no recibió compensación, lo que desató un debate sobre la justicia y la forma en que se maneja la riqueza proveniente de actividades ilícitas.

Otros descubrimientos relacionados

No fue el único hallazgo. Nicolás Escobar, sobrino del capo, encontró 18 millones de dólares escondidos en una de sus propiedades. También había objetos de valor como cámaras antiguas, una pluma de oro y hasta una pepita de oro.

A diferencia del hallazgo de Cartolos, gran parte de los billetes estaban en mal estado por el paso del tiempo, lo que redujo considerablemente su valor económico.

La fiebre por el tesoro de Escobar

Los hallazgos confirmados despertaron una fiebre conocida como “turismo de búsqueda de tesoros”. Aventureros, locales y extranjeros, sueñan con dar con parte de la fortuna enterrada.

No obstante, la mayor parte de ese dinero sigue sin aparecer. El mito del tesoro maldito de Pablo Escobar mantiene viva la esperanza y el misterio, una historia que mezcla crimen, riqueza y leyenda.

