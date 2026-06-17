Stablecoins toman fuerza en Latinoamérica; México es sede de la innovación en criptomonedas

Durante los últimos meses, en Latinoamérica, el uso de las llamadas monedas estables, o “stablecoins”, se ha disparado en la región, y prueba de ello, es la gran cantidad de plataformas de pagos en tiempo real que se han desarrollado recientemente.

Por esta razón, México es sede del Stablecoin Conference 2026, que tiene finalidad potenciar este tipo de modelo económico.

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Criptomonedas toman fuerza como catalizador económico en el país

Las criptomonedas y las llamadas “stablecoins” se han convertido en un importante motor económico del país, impulsadas desde el sector privado. Así lo confirmó Claudia Núñez, directora general de Fintech México.

“El sector privado es un catalizador de la innovación y lo que permite es que tengamos un mayor bienestar financiero y eso se traduce en un mayor bienestar personal”, declaró.

Innovación, motor del crecimiento económico

En ese mismo sentido, María Ariza, CEO de BIVA, recalcó que es difícil que exista crecimiento económico sin innovación, recalcando que es importante romper con las barreras que parecen impedir que las personas tengan acceso a productos financieros de calidad y de alto desarrollo tecnológico.

Durante los dos días que se llevó a cabo la Stablecoin Conference 2026, en la CDMX, quedó claro que la “barrera” que divide a los sistemas financieros digital y tradicional es cada vez menor.

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