El “monstruo económico” que podría comerse tu quincena; así es la estanflación

La estanflación es un fenómeno económico raro que combina dos problemas importantes, la alta inflación y el estancamiento económico. El escenario solo se produce cuando los precios suben de forma constante mientras la economía deja de crecer o en casos extremos, se contrae, generando incertidumbre en los gobiernos y hogares.

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De acuerdo con un comunicado de BBVA, el término cobró popularidad en la década de 1970 tras la crisis del petróleo y recuperó importancia en el 2026 luego de las tensiones internacionales y las fluctuaciones del mercado.

¿Qué es la estanflación?

Es una situación económica donde el dinero se estanca pero los precios suben; a diferencia de una recesión, el costo de la vida no disminuye. El fenómeno preocupa a todas las potencias porque altera las reglas habituales del mercado, mientras expertos advierten que dificulta la recuperación económica y obliga a tomar decisiones complejas en medio de la crisis.

¿Cómo afecta a mi bolsillo?

A través del poder adquisitivo y una mayor presión financiera es que este fenómeno se manifiesta en el día a día:



Los precios de los alimentos, la energía y el transporte suben

Los salarios pierden valor ante el aumento del costo de vida

El ahorro disminuye

Los gastos esenciales absorben una mayor proporción de los ingresos

Impacta directamente en el consumo de los hogares y la calidad de vida

¿Cómo surge la estanflación?

Generalmente, se debe a perturbaciones externas que aumentan los costos y, al mismo tiempo, ralentizan la economía. Ejemplos recientes incluyen conflictos internacionales e interrupciones en las cadenas de suministro. Estos factores elevan el precio de las materias primas y la energía; el resultado es una economía más lenta y precios más altos.

Consecuencias para la economía

Disminución de la inversión debido a la incertidumbre económica

Aumento del desempleo o la inseguridad laboral

Estancamiento del crecimiento económico

Dificultad para implementar políticas efectivas

¿Cómo proteger mi dinero?

Aunque la estanflación es incontrolable, ciertas medidas pueden mitigar sus efectos, como:



Reducir los gastos innecesarios

Diversificar los ahorros para preservar su capital

Evitar las deudas con tipos de interés variables elevados

Crear un fondo de emergencia