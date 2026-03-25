El “monstruo económico” que podría comerse tu quincena; así es la estanflación
La estanflación combina altos precios y bajo crecimiento económico, en adn Noticias te decimos qué es, cómo afecta el bolsillo y cómo proteger tus finanzas ante una posible llegada.
La estanflación es un fenómeno económico raro que combina dos problemas importantes, la alta inflación y el estancamiento económico. El escenario solo se produce cuando los precios suben de forma constante mientras la economía deja de crecer o en casos extremos, se contrae, generando incertidumbre en los gobiernos y hogares.
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De acuerdo con un comunicado de BBVA, el término cobró popularidad en la década de 1970 tras la crisis del petróleo y recuperó importancia en el 2026 luego de las tensiones internacionales y las fluctuaciones del mercado.
¿Qué es la estanflación?
Es una situación económica donde el dinero se estanca pero los precios suben; a diferencia de una recesión, el costo de la vida no disminuye. El fenómeno preocupa a todas las potencias porque altera las reglas habituales del mercado, mientras expertos advierten que dificulta la recuperación económica y obliga a tomar decisiones complejas en medio de la crisis.
¿Cómo afecta a mi bolsillo?
A través del poder adquisitivo y una mayor presión financiera es que este fenómeno se manifiesta en el día a día:
- Los precios de los alimentos, la energía y el transporte suben
- Los salarios pierden valor ante el aumento del costo de vida
- El ahorro disminuye
- Los gastos esenciales absorben una mayor proporción de los ingresos
- Impacta directamente en el consumo de los hogares y la calidad de vida
¿Cómo surge la estanflación?
Generalmente, se debe a perturbaciones externas que aumentan los costos y, al mismo tiempo, ralentizan la economía. Ejemplos recientes incluyen conflictos internacionales e interrupciones en las cadenas de suministro. Estos factores elevan el precio de las materias primas y la energía; el resultado es una economía más lenta y precios más altos.
Consecuencias para la economía
- Disminución de la inversión debido a la incertidumbre económica
- Aumento del desempleo o la inseguridad laboral
- Estancamiento del crecimiento económico
- Dificultad para implementar políticas efectivas
¿Cómo proteger mi dinero?
Aunque la estanflación es incontrolable, ciertas medidas pueden mitigar sus efectos, como:
- Reducir los gastos innecesarios
- Diversificar los ahorros para preservar su capital
- Evitar las deudas con tipos de interés variables elevados
- Crear un fondo de emergencia
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