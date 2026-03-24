Frutas y verduras que subieron de precio con la inflación de marzo

La inflación en México volvió a superar el rango objetivo del Banco de México durante la primera quincena de marzo de 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró un incremento quincenal del 0.62% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que elevó la tasa anual al 4.63%.

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Estas cifras, publicadas el 24 de marzo, confirman una tendencia a la alza en los precios, impulsada por el aumento de los precios de los alimentos y la energía. Esta situación afecta al consumo diario de alimentos y otras actividades de la población, además de limitar la posibilidad de recortes en las tasas de interés.

En la primera quincena de marzo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.446 y representó un aumento de 0.62% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.63%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/M1FD2cXDWX — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 24, 2026

¿Qué significa esto para tu bolsillo?

Con una inflación por encima del objetivo, el impacto se concentra en alimentos, transporte y servicios esenciales, lo que ejerce una presión particular sobre los hogares de bajos ingresos y reduce la capacidad de ahorro, además de perjudicar la adquisición de bienes.

¿Quiénes son los responsables de que suba la inflación?

Este aumento se debe a la "inflación subyacente", que mide la variación de precios de productos altamente volátiles como agropecuarios, energéticos y tarifas de gobierno:



Los productos agrícolas experimentaron fuertes aumentos de precio

Las frutas y verduras reportaron subidas repentinas

Los precios de la energía fluctúan constantemente

Productos que más subieron y bajaron de precio

Entre los productos que experimentaron mayores aumentos de precio están:



Jitomates: +32,17%

Vuelos de avión: +21,86%

Calabacín: +16,78%

Limones: +13,11%

Por el contrario, algunos disminuyeron:



Paquetes de internet: -3,47%

Huevos: -1,33%

Carne de cerdo: -0,57%

Estas variaciones reflejan una inflación desigual, con mayor presión sobre los productos frescos.

Así se ve la canasta básica de consumo

La canasta básica de consumo experimentó un aumento del 0.69% cada dos semanas y un incremento anual del 4.61%. Este nivel supera ligeramente la tasa de inflación general.

Estos datos indican que los productos de primera necesidad se están encareciendo rápidamente, lo que empeora la situación de las poblaciones vulnerables.

Ahorra dinero y administra tus deudas

Comparar precios en mercados y supermercados

Reducir el consumo de productos volátiles

Priorizar los gastos esenciales

Revisar sus deudas a tasa variable

Los expertos predicen que Banxico mantendrá tasas de interés altas, lo que aumentará el costo de los préstamos y limitará el acceso al financiamiento.