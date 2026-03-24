Frutas y verduras que subieron de precio con la inflación de marzo
La inflación se mantiene en alza junto con los precios de alimentos y transporte, impactando el gasto diario y los servicios básicos; conoce la lista de costos.
La inflación en México volvió a superar el rango objetivo del Banco de México durante la primera quincena de marzo de 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró un incremento quincenal del 0.62% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que elevó la tasa anual al 4.63%.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Estas cifras, publicadas el 24 de marzo, confirman una tendencia a la alza en los precios, impulsada por el aumento de los precios de los alimentos y la energía. Esta situación afecta al consumo diario de alimentos y otras actividades de la población, además de limitar la posibilidad de recortes en las tasas de interés.
En la primera quincena de marzo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.446 y representó un aumento de 0.62% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.63%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 24, 2026
Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/M1FD2cXDWX
¿Qué significa esto para tu bolsillo?
Con una inflación por encima del objetivo, el impacto se concentra en alimentos, transporte y servicios esenciales, lo que ejerce una presión particular sobre los hogares de bajos ingresos y reduce la capacidad de ahorro, además de perjudicar la adquisición de bienes.
¿Quiénes son los responsables de que suba la inflación?
Este aumento se debe a la "inflación subyacente", que mide la variación de precios de productos altamente volátiles como agropecuarios, energéticos y tarifas de gobierno:
- Los productos agrícolas experimentaron fuertes aumentos de precio
- Las frutas y verduras reportaron subidas repentinas
- Los precios de la energía fluctúan constantemente
Productos que más subieron y bajaron de precio
Entre los productos que experimentaron mayores aumentos de precio están:
- Jitomates: +32,17%
- Vuelos de avión: +21,86%
- Calabacín: +16,78%
- Limones: +13,11%
Por el contrario, algunos disminuyeron:
- Paquetes de internet: -3,47%
- Huevos: -1,33%
- Carne de cerdo: -0,57%
Estas variaciones reflejan una inflación desigual, con mayor presión sobre los productos frescos.
Así se ve la canasta básica de consumo
La canasta básica de consumo experimentó un aumento del 0.69% cada dos semanas y un incremento anual del 4.61%. Este nivel supera ligeramente la tasa de inflación general.
Estos datos indican que los productos de primera necesidad se están encareciendo rápidamente, lo que empeora la situación de las poblaciones vulnerables.
Ahorra dinero y administra tus deudas
- Comparar precios en mercados y supermercados
- Reducir el consumo de productos volátiles
- Priorizar los gastos esenciales
- Revisar sus deudas a tasa variable
Los expertos predicen que Banxico mantendrá tasas de interés altas, lo que aumentará el costo de los préstamos y limitará el acceso al financiamiento.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.