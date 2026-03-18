Impuesto a la gasolina en EUA podría eliminarse y esto te podrías ahorrar por galón

El alza constante en los precios de la gasolina en Estados Unidos ha llevado a legisladores a reabrir el debate sobre eliminar el impuesto al combustible, una medida que podría traducirse en un ahorro directo para los conductores. La propuesta surge en un contexto donde llenar el tanque se ha vuelto cada vez más costoso, afectando especialmente a quienes dependen del auto para trabajar.

Para millones de familias, incluidos muchos latinos en Estados Unidos, el gasto en gasolina es una parte importante del presupuesto mensual. Por eso, cualquier reducción en el precio por galón podría tener un impacto inmediato en el bolsillo, aunque expertos advierten que el efecto dependerá de otros factores del mercado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué se debate eliminar el impuesto a la gasolina en EUA?

El principal motivo detrás de esta discusión es el aumento sostenido en los precios de la gasolina en EUA, impulsado por factores como el costo del petróleo y la alta demanda. Ante este escenario, algunos legisladores consideran que eliminar el impuesto sería una forma rápida de reducir el precio final que pagan los consumidores.

El impuesto federal a la gasolina se cobra por cada galón vendido, lo que significa que su eliminación podría reflejarse de forma directa en el precio en las estaciones de servicio. Sin embargo, no todos los estados aplican las mismas tasas, por lo que el impacto variaría según la región.

Además, la propuesta también responde a la presión de los conductores, que han enfrentado aumentos constantes en el combustible. Esto ha convertido el tema en una prioridad económica para muchas familias.

¿Cuánto podrías ahorrar por galón si eliminan el impuesto?

Si se elimina el impuesto federal a la gasolina, los conductores podrían ver una reducción cercana a los 18 centavos por galón, aunque el ahorro total dependerá de si los estados adoptan medidas similares.

En términos prácticos, esto podría representar un ahorro semanal o mensual, especialmente para quienes conducen largas distancias o trabajan con su vehículo. En el caso de repartidores, conductores o trabajadores independientes, el impacto podría ser aún mayor.

Sin embargo, especialistas advierten que el mercado del combustible es volátil. Factores como el precio internacional del petróleo o cambios en la demanda podrían absorber parte de ese ahorro, reduciendo el beneficio final.

Aun así, la eliminación del impuesto sigue siendo vista como una medida de alivio inmediato en medio de un contexto de inflación y altos costos de vida.

¿Cómo impactaría esta medida a los latinos en Estados Unidos?

La posible eliminación del impuesto a la gasolina en EUA tendría un impacto directo en la comunidad hispana, que en muchos casos depende del automóvil para desplazarse al trabajo o cumplir con múltiples empleos.

Un menor precio del combustible podría significar más dinero disponible para cubrir gastos esenciales como alimentos, renta o servicios. Esto resulta clave en un contexto donde el costo de vida continúa en aumento.

Lea también: Deportaciones masivas en EUA quedarían en pausa por nueva dirección