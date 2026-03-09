Inflación en México se acelera más de lo esperado al situarse en 4.02%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación anual de México se situó en 4.02% durante febrero, lo que significa que se aceleró más de lo esperado y superó el límite superior del rango objetivo de las autoridades.

La inflación en México registró un aumento quincenal del 0.50% en el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), lo que ha hecho que los analistas se pregunten si los nuevos impuestos tuvieron que ver para que se rompiera la barrera de los 4 puntos.

💰 Arturo Damm (@ArturoDammArnal) y Aníbal Gutiérrez (@gtzlara2011) analizan las cifras de la inflación, inversión fija bruta y el consumo privado



No te pierdas a @LeonardoCurzio en #AsíAmanece ⛅ | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/9wQIWBtSC5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 9, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo fue el aumento del INPC?

De acuerdo con el INEGI, en febrero de 2026, el INPC presentó un nivel de 144.307, es decir que aumentó 0.50% respecto al mes anterior, por lo que la inflación general anual se ubicó en 4.02%. En el mismo mes e 2025, la inflación mensual fue de 0.28% y la anual de 3.77%.

Por su parte, el índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.46% a tasa mensual.

¿Qué productos subieron y bajaron de precio?

Durante el segundo mes del 2026, los alimentos y servicios que subieron de precio fueron jitomate, papa, tubérculos, loncherías, fondas, torterías y taquerías, mientras que se registró una disminución en el gas doméstico LP, el huevo y el pollo.