Ahorra fácil, rápido y sin esfuerzo en 2026 con Cetes Directo: Paso a paso para juntar 50 mil pesos
Las inversiones en Cetes pueden utilizarse para ahorrar hasta 50 mil pesos en un año y en adn Noticias te enseñamos cómo hacer el proceso paso a paso.
Los Cetes son valores emitidos por el Gobierno de México y se consideran una de las opciones más seguras de inversión por sus rendimientos estables y respaldados por el Estado. Hasta abril del 2026, las tasas se mantuvieron por encima de la inflación, lo que te permite ahorrar hasta 50 mil pesos en un año sin riegos. En adn Noticias te enseñamos cómo hacer el proceso paso a paso.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Con este método podrás cubrir gastos como la renta, colegiaturas, seguros, viajes y más, para que, en lugar de dejar tu dinero en una cuenta sin movimiento, se invierta y te genere intereses, lo que te ayudará a planificar tus pagos sin presión financiera.
¿Ya conoces @cetesdirecto? 😁— IPAB_mx (@IPAB_mx) August 7, 2025
Es una opción segura para diversificar tus ahorros e invertir en Valores Gubernamentales.
Da clic para utilizar la calculadora: https://t.co/3a4efCynN9 pic.twitter.com/tEc0jHYACf
Paso a paso para ahorrar 50 mil pesos en Cetes
Este sistema te permite programar aportaciones periódicas sin intervención constante, solo debes:
- Ingresar a tu cuenta en Cetes Directo
- Seleccionar “Ahorro Recurrente” y luego “Objetivos”
- Definir la meta de 50 mil pesos y el plazo de 12 meses
- Elegir frecuencia quincenal, te recomendamos 2,083 pesos
Ventajas de usar “Ahorro Recurrente” en Cetes Directo
Con el esquema automático, reduces errores humanos y fomentas constancia en tu ahorro eliminando la necesidad de transferir manualmente, otras ventajas son:
- Cargos automáticos desde tu banco
- Sin comisiones adicionales
- Flexibilidad en montos y plazos
- Seguridad respaldada por el Gobierno
¿Cómo abrir tu cuenta en Cetes Directo?
El registro es vía digital y toma un par de minutos, solo debes:
- Ingresar al sitio o app oficial para iOS o Android
- Registrar tus datos personales como: INE, CURP, RFC
- Vincular tu cuenta bancaria
- Firmar el contrato electrónico
Herramientas para planificar tus ahorros
Planificar tus ahorros te permite tomar mejores decisiones y ajustar tus metas según tus ingresos, para ello te compartimos herramientas oficiales y seguras como:
- Calculadora de Cetes Directo: Sirve para visualizar tus ganancias de inversión
- Simulador de ahorro de Condusef: Funciona para conocer los rendimientos que te otorga Fundación Dondé Banco y compararla entre la oferta de PRLV’s de 24 instituciones con las que cuenta el Simulador
- Plataforma oficial para seguimiento: Te ayudará a tener de primera mano la información de tu inversión
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.