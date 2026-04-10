Ahorra fácil, rápido y sin esfuerzo en 2026 con Cetes Directo: Paso a paso para juntar 50 mil pesos

Los Cetes son valores emitidos por el Gobierno de México y se consideran una de las opciones más seguras de inversión por sus rendimientos estables y respaldados por el Estado. Hasta abril del 2026, las tasas se mantuvieron por encima de la inflación, lo que te permite ahorrar hasta 50 mil pesos en un año sin riegos. En adn Noticias te enseñamos cómo hacer el proceso paso a paso.

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Con este método podrás cubrir gastos como la renta, colegiaturas, seguros, viajes y más, para que, en lugar de dejar tu dinero en una cuenta sin movimiento, se invierta y te genere intereses, lo que te ayudará a planificar tus pagos sin presión financiera.

¿Ya conoces @cetesdirecto? 😁



Es una opción segura para diversificar tus ahorros e invertir en Valores Gubernamentales.



Da clic para utilizar la calculadora: https://t.co/3a4efCynN9 pic.twitter.com/tEc0jHYACf — IPAB_mx (@IPAB_mx) August 7, 2025

Paso a paso para ahorrar 50 mil pesos en Cetes

Este sistema te permite programar aportaciones periódicas sin intervención constante, solo debes:



Ingresar a tu cuenta en Cetes Directo

Seleccionar “Ahorro Recurrente” y luego “Objetivos”

y luego Definir la meta de 50 mil pesos y el plazo de 12 meses

Elegir frecuencia quincenal, te recomendamos 2,083 pesos

Ventajas de usar “Ahorro Recurrente” en Cetes Directo

Con el esquema automático, reduces errores humanos y fomentas constancia en tu ahorro eliminando la necesidad de transferir manualmente, otras ventajas son:



Cargos automáticos desde tu banco

Sin comisiones adicionales

Flexibilidad en montos y plazos

Seguridad respaldada por el Gobierno

¿Cómo abrir tu cuenta en Cetes Directo?

El registro es vía digital y toma un par de minutos, solo debes:



Ingresar al sitio o app oficial para iOS o Android

Registrar tus datos personales como: INE, CURP, RFC

Vincular tu cuenta bancaria

Firmar el contrato electrónico

Herramientas para planificar tus ahorros

Planificar tus ahorros te permite tomar mejores decisiones y ajustar tus metas según tus ingresos, para ello te compartimos herramientas oficiales y seguras como:



Calculadora de Cetes Directo: Sirve para visualizar tus ganancias de inversión

Sirve para visualizar tus ganancias de inversión Simulador de ahorro de Condusef: Funciona para conocer los rendimientos que te otorga Fundación Dondé Banco y compararla entre la oferta de PRLV’s de 24 instituciones con las que cuenta el Simulador

Funciona para conocer los rendimientos que te otorga Fundación Dondé Banco y compararla entre la oferta de PRLV’s de 24 instituciones con las que cuenta el Simulador Plataforma oficial para seguimiento: Te ayudará a tener de primera mano la información de tu inversión